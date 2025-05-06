Російська ППО у всій красі: в Брянській області згоріло майже все село

У Брянській області Росії через атаки українських БпЛА згоріло майже усе село. Допомогу від влади місцеві жителі не отримують.

Селяни гасять пожежі самостійно, бо до них нікому немає діла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російське село у Брянські області майже згоріло

Росіяни скаржаться на постійні обстріли українських БпЛА у Брянській області. Особливо потужні удари, кажуть, спостерігають у Климовському районі.

3 травня місцевий губернатор повідомив, що ЗСУ, мовляв, скинули на село вибухові пристрої з дронів. Через це згоріли 6 будинків.

Однак на цьому біди не припинилися. Через те, що вогонь ніхто не гасив, він перейшов на інші будинки. Так, їх згоріло ще 10, а 25 зазнали ушкоджень.

Пожежі місцеві жителі намагають гасити самі, бо через страх перед ударами, пожежні туди не їздять. Те саме стосується й медиків.

Мешканці села кажуть, що через кілька днів від нього може нічого не залишитися.

У Брянській області майже згоріло село: дивіться відео