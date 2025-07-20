У Росії 132 поїзди затримують через атаку безпілотників

Безпілотники пошкодили контактну мережу в Ростовські області. Через це 132 поїзди у Росії курсують із затримками до 15 годин.

Пошкоджено основний шлях з Москви на Ростов та Сочі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та РЖД.

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Що відомо про масові затримки потягів у Росії?

Повідомляється, що в суботу була пошкоджена контактна мережа на перегоні Лихая – Замчалово. Також пошкоджено станцію в Ростовській області.

У зв'язку з "подією на станції Лихая" російські ЗМІ попереджають про затримки 132 поїздів від 33 хвилин до 15 годин, оскільки вимушені проходити місце події зі зниженою швидкістю.

Пошкоджений перегін є основним шляхом з Москви на Ростов і далі на Сочі.

Російські залізничники повідомляють, що для ліквідації наслідків долучено додатковий персонал.

У ніч проти 20 липня аеропорти Москви були зачинені через українські безпілотники. Російське міноборони заявило, що було перехоплено та знищено 93 українські БпЛА над 10 регіонами Росії.