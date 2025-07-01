Знову вводили план "Килим": у Росії стався серйозний колапс в аеропортах

У російських аеропортах знову сталися масові затримки через загрозу застосування безпілотників. Понад 100 рейсів довелося скасувати, а деякі – взагалі скасували.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Новий міністр транспорту Росії Андрій Нікітін зазначив, що ситуація в аеропортах Москви "трохи краща, ніж була в травні", коли також скасували десятки рейсів літаків.

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Що відомо про колапс в аеропортах Росії?

У Росії, зокрема в московських аеропортах, пасажири чекали на свої вильоти по 12 годин. 75 рейсів довелося скасувати, а 140 – перенести лише в аеропорту "Шереметьєво". У "Внуково" також не вдалося вчасно виконати 17 рейсів. Причиною колапсу в російських аеропортах стали тимчасові обмеження на зліт і посадку, що пов'язана з можливим застосуванням БпЛА по території Росії.

Деякі рейси перенесли до аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі. Усі служби перевели на посилений графік.

У Росії затримали прийом і виліт літаків через атаку БпЛА: дивіться відео

Влада не може прогнозувати запровадження плану "Килим", що передбачає закриття неба. Але кожного разу працівники аеропортів підлаштовуються, щоб налагодити роботу з харчуванням та відпочинком для пасажирів.

Ми, звичайно, працюватимемо з колегами з Міноборони, намагатимемося щось зробити. Але безпека тут насамперед. Зрозумілі незручності, зрозумілий дискомфорт, але безпекою пасажирів ніхто не ризикуватиме,

– зазначив російський міністр транспорту.

Пасажири застрягли в аеропортах через план "Килим": відео

Але у мережі повідомляють, що в аеропортах під час і так складного періоду на людях наживаються. Зокрема пасажирам, які застрягли, продають воду по 455 рублів або 4,5 євро.

До слова, запровадження особливого стану в Москві почалися ще ввечері 20 липня. Обмеження запроваджувалися у всіх чотирьох московських аеропортах та в Нижньому Новгороді. Аби здійснити посадку та висадку пасажирів, аеропорти мали отримати "погодження від відповідних органів".

В аеропортах Москви та в інших регіонах стався колапс: дивіться відео

Лише під ранок обмеження на рух літаків зняли. Але закриття повітряного простору спричинило затримки й у інших регіонах. Близько 9 рейсів довелося затримати в аеропортах Владивостока, Хабаровська, Петропавловська-Камчатського та на Сахаліні. Понад 2,7 тисячі пасажирів очікують виліт до Москви з тих регіонів.

У ніч проти 21 липня російське Міноборони заявило, що країну атакували дрони, ППО збила 74 БпЛА. Їх знищували над Курською, Московською, Ростовською, Брянською та Калузькою, Тульською та Липецькою областями. Уламки одного з безпілотників впали на будівлю залізничного вокзалу в селищі Каменоломні.