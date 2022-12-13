Буде палати, поки не згорить вся Москва, – Данілов про "бавовну" в Росії

У Росії доволі часто трапляється "бавовна". Вона буде там до того часу, поки Москва не згорить.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.

Цікаво Ми здатні на все – не будемо нікого питати, куди треба бити ворога, – Данілов

У Росії продовжуватиметься "бавовна"

Данілов розповів, що були лідери, які неодноразово пропонували Україні перемовини з Російською Федерацією на її умовах. Завдяки президенту Володимиру Зеленському усі ці пропозиції відмели.

І те, що в них там відбувається на Росії, повірте, воно буде тільки збільшуватися з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, я не можу сказати, що хто до цього причетний, але повірте, воно буде палати й горіти до того часу, поки не згорить вся та Москва,

– заявив секретар РНБО.

За його словами, це станеться ще за наших днів.

Росія – загнаний звір

Данілов розповів, що на зустрічі лідерів "Великої сімки" стався перелом у війні. Дедалі більше країн почали обирати сторону світла.

За словами секретаря РНБО, це не означає, що тепер українцям буде легше. Проте це точно допоможе виграти війну.

"Легко не буде, росіяни зараз будуть скаженіти. Вони будуть робити крайні дії, як той щур загнаний в кут. Саме такі часи нас можуть очікувати місяць, півтора, два, але ми повиривали зуби гадюці – це факт", – додав Данілов.