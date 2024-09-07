Після атаки БпЛА: в одному з районів Воронезької області вводять режим НС, місцевих евакуюють

В Острогозькому районі Воронезької області Росії запровадили режим надзвичайної ситуації. Перед цим російський губернатор визнав, що пожежа перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалась детонація.

Також губернатор Алєксандр Гусєв сказав, що пожежа виникла через нібито падіння уламків дронів. Про це він заявив орієнтовно о 3:34 7 вересня, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у Воронезькій області

Жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати до сусіднього населеного пункту. На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району,

– писав Гусєв.

Згодом він закликав росіян не наближатись до місця пожежі. Станом на 4:08 Гусєв заявив, росіян евакуйовуватимуть з декількох населених пунктів.

Станом на 8:08 ворожий губернатор заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації на території Острогозького району. За його словами, евакуйовували місцевих з одного населеного пункту.

Звідки Росія евакуює місцевих

У одному з російських телеграм-каналів заявили, що евакуюють жителів села Солдатське, де розташований склад.

Склад боєприпасів горить та детонує у Солдатському: дивіться відео

Місцеві жителі повідомляють, що дрони атакували склад із боєприпасами у селі Солдатське. Проте російське міноборони про це не писало.