Безпілотники атакували Удмуртію: це за понад тисячу кілометрів від України

БпЛА знову атакують російську Удмуртію, яка за понад 1000 кілометрів від України. Російська влада каже про влучання по технічній будівлі.

Раніше українські дрони вдарили по заводу "Купол" у столиці регіону Іжевську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Дрони знову атакують Удмуртію

Голова Удмуртії Брєчалов заявив, що регіон атакували БпЛА. За його словами, йдеться про 2 дрони. Один з них влучив у технічну будівлю. Екстрені служби вже займаються ліквідацією наслідків.

Він додав, що жертв і постраждалих станом на зараз немає.

Наразі достеменно невідомо, куди цілилися українські БпЛА. Повідомляється, що для боротьби з БпЛА росіяни глушили зв'язок.

На момент 16:30 в Іжевську звучить повітряна тривога.

БпЛА в Удмуртії: дивіться відео

Повітряна тривога в Іжевську: дивіться відео

Зазначимо, що це не перший обстріл Удмуртії. 1 липня дрони СБУ успішно атакували завод "Купол" в Іжевську – столиці Удмуртії. Це підприємство на замовлення міноборони Росії виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор" і "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Він перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження заводу. Супутникові знімки від проєкту "Схеми" показали руйнування частини даху заводу після атаки.