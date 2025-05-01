Дрони атакують військовий аеродром у російському Іваново

Дрони атакували воєнний аеродром у російському Іваново. Також повідомляють про вибиті вікна у декількох будинках через вибухи.

У Іваново розташований аеродром військово-транспортної авіації "Сєвєрний". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Дрони атакували аеродром в Іваново

У російському Іванові ввечері 22 травня гучно. РосЗМІ повідомляють про БпЛА у небі, по них працює ППО. Вже повідомляють про нібито збиття кількох дронів.

Втім, за інформацією телеграм-каналів, уламки все ж впали біля аеродрому, спричинивши вибух, що вибив вікна у кількох приватних будинках. Ніхто з місцевих жителів, за наявною інформацією, не постраждав.

На аеродромі "Сєвєрний" в Іваново діє Центр бойового застосування та навчання військово-транспортної авіації Росії. Там дислокована 243 окрема військово-транспортна авіаційна ескадрилья і 81-й військово-транспортний авіаційний полк.

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