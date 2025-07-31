Проти ночі 31 липня в російському місті Пенза пролунали вибухи. В Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили, що українські дрони вдарили по радіозаводу.

Про вибухи повідомили місцеві пабліки. Пізніше з'явився коментар від губернатора про атаку на "одне з промислових підприємств", повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки атаки на радіозавод у Пензі?

Приблизно у годину ночі 31 липня на території Пензенської області було офіційно оголошено режим "безпілотної небезпеки". Невдовзі у Пензі пролунали вибухи та сталася велика пожежа.

У місцевих пабліках з'явились відео, на яких зафіксовано проліт дрона. За кадром звучить коментар місцевої жительки: "Завод бомблять!".

Проліт дрона у Пензі: дивіться відео

Пізніше губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку на одне з промислових підприємств російського обласного центру.

Момент вибуху в Пензі: дивіться відео

Він повідомив про атаку "ворожими безпілотниками", зазначивши, що "жертв та руйнувань немає".

Є займання на території підприємства, яке зараз усувають,

– пояснив губернатор Пензенської області.

Він додав, що на місці працюють служби екстреного реагування. Також з метою безпеки на території області діють тимчасові обмеження мобільного інтернету, що дозволяє обмежувати дію БпЛА.

Пожежа в Пензі після дронової атаки: дивіться відео



Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, підтвердив атаку на радіозавод у Пензі.

За його словами, підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для збройних сил Росії, а саме на:

мобільних комплексах управління;

системах автоматизованого бойового управління;

радіостанціях для російських сухопутних військ, повітряно-десантних військ та ракетних військ стратегічного призначення;

модернізованих командно-штабних машинах (КШМ) на базі бронетехніки.

Коваленко наголосив, що підприємство є важливим для російського військово-промислового комплексу.

Крім Пензенської області, вночі 31 липня, дрони атакували також Волгоградську, Воронезьку, Бєлгородську, Тамбовську, Ростовську та окупований Крим.

Нагадаємо, що 30 липня в Башкортостані в Росії, у місті Уфа, обвалився гуртожиток Кооперативного технікуму. Це четверте за тиждень обвалювання. Будівля давно не функціонувала як гуртожиток і люди там не проживали, тому через падіння фасаду ніхто не постраждав.