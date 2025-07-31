Укр Рус
24 Канал Новини політики "Завод бомблять": у російській Пензі дрони влучили у "промислове підприємство"
31 липня, 09:03
2

"Завод бомблять": у російській Пензі дрони влучили у "промислове підприємство"

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Вночі 31 липня в російському місті Пенза дрони атакували промислове підприємство, яке спеціалізується на виробництві засобів зв’язку для російських збройних сил, викликавши пожежу.
  • Губернатор Пензенської області підтвердив атаку без жертв чи серйозних руйнувань, водночас на території області були введені тимчасові обмеження мобільного інтернету для протидії дронам.

Проти ночі 31 липня в російському місті Пенза пролунали вибухи. В Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили, що українські дрони вдарили по радіозаводу.

Про вибухи повідомили місцеві пабліки. Пізніше з'явився коментар від губернатора про атаку на "одне з промислових підприємств", повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також У Сальську – логістичний хаб росіян, – Коваленко про прильоти в Ростовській області 

Які наслідки атаки на радіозавод у Пензі?

Приблизно у годину ночі 31 липня на території Пензенської області було офіційно оголошено режим "безпілотної небезпеки".  Невдовзі у Пензі пролунали вибухи та сталася велика пожежа. 

У місцевих пабліках з'явились відео, на яких зафіксовано проліт дрона. За кадром звучить коментар місцевої жительки: "Завод бомблять!".

Проліт дрона у Пензі: дивіться відео

Пізніше губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку на одне з промислових підприємств російського обласного центру. 

Момент вибуху в Пензі: дивіться відео

Він повідомив про атаку "ворожими безпілотниками", зазначивши, що "жертв та руйнувань немає".

Є займання на території підприємства, яке зараз усувають, 
– пояснив губернатор Пензенської області.

Він додав, що на місці працюють служби екстреного реагування. Також з метою безпеки на території області діють тимчасові обмеження мобільного інтернету, що дозволяє обмежувати дію БпЛА.

Пожежа в Пензі після дронової атаки: дивіться відео
 

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, підтвердив атаку на радіозавод у Пензі.

За його словами, підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для збройних сил Росії, а саме на:

  • мобільних комплексах управління;
  • системах автоматизованого бойового управління;
  • радіостанціях для російських сухопутних військ, повітряно-десантних військ та ракетних військ стратегічного призначення;
  • модернізованих командно-штабних машинах (КШМ) на базі бронетехніки.

Коваленко наголосив, що підприємство є важливим для російського військово-промислового комплексу.

Крім Пензенської області, вночі 31 липня, дрони атакували також Волгоградську, Воронезьку, Бєлгородську, Тамбовську, Ростовську та окупований Крим.

Нагадаємо, що  30 липня в Башкортостані в Росії, у місті Уфа, обвалився гуртожиток Кооперативного технікуму. Це четверте за тиждень обвалювання. Будівля давно не функціонувала як гуртожиток і люди там не проживали, тому через падіння фасаду ніхто не постраждав. 