ГУР перехопили розмову росіянок, які були вражені наслідками ударів українських БпЛА по Росії

Росіяни приголомшені роботою українських дронів. Перехоплення їх розмови опублікували у ГУР.

Вони бідкаються через удари по заводу у Саранську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Дивіться також У ГУР розповіли, як "цифровий рубль" стане зброєю Кремля проти власних громадян

Росіяни скаржаться на атаку українських дронів

У ГУР перехопили розмову двох росіянок. Одна з них скаржиться, що українські дрона атакували Саранськ.

МЧС-ники прислали это, что атака беспилотников. И короче, что-то они начали еб..шить. Уе..али, короче, завод и разъ..бали пол Саранска,

– каже вона.

Через це там зник інтернет і вона не може знати, що там відбувається.

"И вчера опять отключили интернет нах..й. Он сегодня, бл..дь, них..я, ничего. Что там происходит, х..й его знает”, – хвилюєтсья вона.

ГУР перехопили розмову росіянок про атаку українських безпілотників: дивіться відео

У ГУР нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.