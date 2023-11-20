Ще кілька РЛС росіян уражено в Курській області: розвідка показала захопливі кадри

Напередодні поблизу населеного пункту Дмітрієв виявили радіотехнічну позицію агресора. Розвідники уразили радіолокаційні станції загарбників.

Про це повідомили в ГУР МО. Також показали відповідні кадри ураження російської техніки, пише 24 Канал.

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Втрати агресора уточнюють

Радіотехнічну позицію ворога в Курській області виявили 18 листопада.

Ураження зазнали дві коштовні російські радіолокаційні станції – РЛС 55Ж6 "Нєбо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е",

– зазначили в ГУР.

Додали, що загальні втрати противника уточнюють. Зауважимо, на оприлюднених кадрах добре видно, як в окупантів "підгоріло".

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Цікаво! Раніше джерела 24 Каналу повідомляли, що 28 вересня дрон СБУ виявив та ліквідував ворожу радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

До речі, окупанти хвалилися, що радіолокаційна система нібито "може" визначати повітряні цілі на "гранично малих висотах".