У російській Коломні чутно вибухи: сталася пожежа біля військової частини

У російській Коломні, що у Московській області, чутно вибухи. Повідомляють про пожежу неподалік військової частини.

У небо над містом здійнявся густий чорний дим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

Дивіться також Росіяни кажуть, що над Кримським мостом збили дрон – уламки впали на дорогу

У Коломні почалася пожежа біля військової частини

У Коломні, що у Московській області зранку 4 червня чули вибухи. Повідомляється про пожежу біля військової частини.

Очевидці знімають наслідки на відео. Видно, що в небо над містом підіймається густий чорний дим.

Українська влада цю інформацію поки ніяк не коментувала.

У Коломні почалася пожежа біля військової частини: дивіться відео

Нагадаємо, 3 червня близько 23:00 на Заволзькому моторному заводі прогримів потужний вибух. Було видно заграву від пожежі. Російські телеграм-канали зазначили, що, попередньо, нібито "рвонула вантажівка з цистерною", що перебувала на території заводу. Пожежа швидко перекинулася на виробничий цех.