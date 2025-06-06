"Білі лебеді" злякалися: стратегічна авіація Росії тікає на край світу від українських дронів

У ніч на 6 червня Україна успішно атакувала російські аеродроми "Енгельс" та "Дягілєво". Також окупанти вже відігнали свої Ту-160 на край світу.

Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що останні удари України по Росії є надзвичайно успішними. Не дарма біля "Енгельса" було видно густий чорний дим. Там вдалося вицілити по важливому об'єкту.

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Росія перекидає власні літаки

Як наголосив Лакійчук, Генштаб вже повідомляв, що біля "Енгельса" вдалося поцілити у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами. І це не звичайна традиційна нафтобаза для сільського господарства.

Фактично це склади паливно-мастильних матеріалів для стратегічної авіації Росії. Там зберігають паливо, яким заправляють Ту-95, Ту-160 тощо.

Крім того, росіяни ще й перегнали свої "білі лебеді" Ту-160, яких у них зовсім мало, аж в Анадир на Чукотку (6600 кілометрів від України). Я свого часу служив у Камчатці. То до Анадиря дороги немає. Роблять все, щоб жодна фура до них не добралася,

– сказав Лакійчук.

Загалом нещодавно удари по "Енгельсу" та "Дягілєво" були спрямовані для того, аби перешкодити окупантам здійснити масований ракетний удар.

Очевидно, що частина літаків не піднялася. Жодної ракети Х-22 не летіло. А Х-22 – це якраз "Дягілєво". Це Ту-22. На жаль, Ту-95 завдали удару. Але думаю, що їх могло бути значно більше, якби не дії наших оборонців,

– підкреслив Лакійчук.

Додамо, 5 червня вибухи пролунали в аеропорту "Брянськ". Була інформація, що, можливо, вдалося уразити ракетний комплекс. Тепер стало відомо, що там ще й знищили вертоліт Мі-8 та пошкодили гелікоптер Мі-35.