У Курській області Росії пролунали вибухи: місцевих закликали сховатись в укриття

Жителі Курської області повідомляють про гучні вибухи. Також місцевим надходять СМС-повідомлення про обстріл.

Вочевидь, росіяни знову обстрілюють своїх у Курській області, щоб залякати місцевих жителів та пришвидшити "набір добровольців". 19 лютого місцевих жителів регіону прикордонних з Україною районів попереджають про обстріл та просять перейти в укриття, пише 24 Канал.

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Подробиці інциденту

В обід 19 лютого жителям Суджа Курської області приходять СМС від служби надзвичайних ситуацій про обстріл. Також місцеві жителі повідомляють про гучні звуки у Суджанському районі.

Місцевим активно приходять СМС-повідомлення з проханням перейти в укриття.



Жителів Курської області попереджають про "обстріл"

У мережі навіть з'явилося відео з "бавовною". Щоправда, звуки на цьому відео нагадують "вильоти", а не "прильоти". Вочевидь, росіяни вирішили вдатися до традиційного сценарію провокацій – обстріляти самих себе.

Вибухи у Курській області: дивіться відео

Цікаво, що це вже не перша "бавовна" у Курську 19 лютого. Зокрема зранку у неділю губернатор Курської Області Роман Старовойт заявив, що ЗСУ буцімто "тричі за ранок сьогодні обстріляли прикордонне село Горналь Суджанського району". Ніхто не постраждав, але у 3 домівках вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади.

Наголосимо, що Курська область межує із Сумською, прикордоння якої російські загарбники щодня обстрілюють з мінометів.

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