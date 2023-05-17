Чули сильні вибухи: росіяни бідкаються через невідомий дрон за 100 кілометрів від Москви

Російські пропагандисти знову заявили, що під Калугою нібито впав безпілотник. Місцеві жителі чули гучні вибухи.

Пропагандисти стверджують, що уламки буцімто розкидало на 380-му кілометрі траси А-108. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії заявили про дрон за 100 кілометрів від Москви

Очевидці повідомили про два вибухи. РосЗМІ вже встигли заявити, що через "невідомий дрон" за 100 кілометрів від Москви його уламки розкидало на 380-му кілометрі траси А-108.

До того ж пропагандисти зазначили, що дрон нібито міг бути збитий ППО.

Згодом росіяни оприлюднили відео з місця інциденту. Зазначається, що дрон нібито впав на 380 кілометрі Московського великого кільця в районі села Тарутине Калузької області.

Кадри нібито з місця падіння дрона: дивіться відео

Вибух був такої сили, що його чули в Обнінську, Курилові, Жукові, Воротинську та Калузі. У житлових будинках тремтіли вікна,

– марять росіяни.

Оперативники, що прибули на місце, виявили на дорозі алюмінієві уламки. Попередньо, постраждалих немає.

"Першим про падіння безпілотника повідомив водій великого вантажу. Близько 19 години вечора він їхав у бік Серпухова і побачив падіння предмета, схожого на птаха. Після цього стався гучний вибух і на дорогу полетіла хвиля бруду, уламків та гілок", – додали пропагандисти.

Уламки нібито збитого дрона у Росії / фото росЗМІ

Ще один дрон "атакував" кордон у Бєлгородській області

Окрім цього, Росія також звинуватила Україну у тому, що ще один безпілотник нібито атакував прикордонний пункт у Бєлгородській області "Шебекіно". Через "атаку" буцімто загорілася будівля прикордонного пункту.

Близько опівночі дрон, що залетів з боку України (імовірно, з боку села Плетенівка) скинув на будівлю прикордонного пункту 2 саморобних вибухових пристрої,

– заговорили росіяни.

Україна не атакує ракетами та дронами території Росії. Тому це все – вигадки та наклеп пропагандистів.

Нагадаємо, що нещодавно пропагандисти повідомили, що вночі 10 травня Воронезьку область нібито "атакували безпілотники". Як писали росЗМІ, два "БпЛА", начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Внаслідок цього постраждали близько 14 військовослужбовців. Попередньо, загиблих немає.