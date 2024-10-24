"Так, дронів справді не було": Путіна спитали про вибухи у Росії, які спричинила війна в Україні

З того часу, як Росія напала на Україну, на території самої країни-агресорки періодично щось палає, горить і вибухає. Путін пояснив, чому росіяни мають змиритися з атаками дронів.

24 жовтня очільник Кремля дав пресконференцію за підсумками саміту БРІКС, який пройшов у Казані. Журналіст BBC поцікавився у диктатора, як його заяви про глобальну стабільність і безпеку корелюють з його діями в останні два з половиною роки і вторгненням в Україну.

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Що сказав Путін

Представник видання нагадав Путіну, що до початку повномасштабної війни не було ні атак дронів, ні обстрілів російських міст.

У відповідь політик визнав, що "дронів справді не було". Але на його думку, була набагато гірша ситуація – Захід вказував Росії на її місце. Очільник Кремля знову почав бідкатися, що союзники не виконали "наполегливі і постійні" вимоги Москви щодо НАТО та України.

Таке ігнорування потреб Росії, за версією Путіна, могло призвести до "скочування" її "в розряд другорядних держав, які виконують виключно функцію сировинних придатків". Фактично диктатор визнав, що війна – це помста за його незадоволені імперські амбіції.

До слова, Путін прокоментував присутність північнокорейських військ у Росії.