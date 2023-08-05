У Росії стався вибух на заводі, де виготовляють "Іскандери": росіяни запідозрили втрати

У російській республіці Удмуртія стався вибух на території Воткінського заводу. На цьому підприємстві росіяни виготовляють військову техніку, зокрема ракети "Іскандер" і "Точка-У".

Про вибух повідомила пресслужба заводу, пояснивши вибухи і загоряння "спрацьовуванням апаратури", пише 24 Канал. У стилі російської пропаганди на підприємстві запевнили, що внаслідок події нібито ніхто не постраждав, а завод продовжує працювати у штатному режимі.

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На заводі збирають ракети для війни Росії проти України

Проте телеграм-канал "Удмуртия против коррупции" наводить інші деталі вибуху, які "кидають тінь" на заяви підприємства. Повідомляється, що 4 серпня об 11:30 вибухнув цех № 95.

Унаслідок вибуху нібито пошкоджено один із корпусів, у якому збирали ракети для відправки на війну в Україну.

Спершу повідомлялося, що причиною вибуху може бути дрон. Однак згодом "Удмуртия против коррупции" повідомила, що буцімто вибухнув виріб, який перебував у бронекапсулі під час випробувань.

Користувачі у коментарях ставлять цілком логічні запитання. Зокрема, як ніхто не постраждав, якщо стався вибух і пошкоджено цех.

Також у коментарях мовиться, що цех був секретним і працівники там не мають мобільного зв'язку. Через це у росіян сумніви щодо відсутності постраждалих внаслідок вибуху, оскільки дим бачили аж за містом.

Що відомо про завод, де виготовляють "Іскандери"

На Воткінському заводі раніше вироблялися ракети "Тополь-М". З 2006 року було розпочато серійне виробництво балістичних ракет комплексу "Іскандер-М".

Ці ракети належать до категорії інтерконтинентальних балістичних ракет і мають досить великий радіус дії, здатний доставити ядерні бойові головки на дальні відстані.

Росія використовує "Іскандер-М" для атак по Україні. Перехопити цю ракету здатен ЗРК Patriot.

З 2022 року підприємство перебуває під санкціями США, Японії, ЄС, України та Швейцарії через виробництво ракет і боєприпасів для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", які Росія використовує для війни проти України.