У Санкт-Петербурзі масштабна "бавовна": місцеві чули гучні вибухи в районі нафтобази

У російський Санкт-Петербург 3 вересня завітала масштабна "бавона". Місцеві чули вибухи під час пожежі.

Сильна пожежа у Санкт-Петербурзі сталася на нафтобазі "Струмки", пише 24 Канал. За попередніми даними, імовірно, спалахнула цистерна. Що стало причиною пожежі – наразі не повідомляється.

Дивіться також "Немов кулеметні черги": жителі елітного району Москви до смерті налякалися салюту

У Санкт-Петербурзі горить нафтобаза

Над Красногвардійським районом здійнявся чорний стовп диму, після чого місцеві жителі стали чути звуки, схожі на вибухи. Нафтобаза розташована недалеко від залізничної станції.

Момент вибуху у Санкт-Петербурзі: дивіться відео

На місці пожежі з другим рангом складності працює 12 одиниць техніки та 60 осіб особового складу МНС. Про постраждалих не повідомляють.

Згодом пропагандисти повідомили, що пожежа площею 800 квадратних метрів сталася в будівлі автосервісу.

Росіяни у мережі активно публікують відео великої пожежі та бідкаються, що "знову щось вибухає!"

"З проспекту Нескорених видно пожежу. Багато пожежних машин їхали в той бік", – розповідають очевидці.

Місцеві бідкаються на "бавовну" в Санкт-Петербурзі: дивіться відео

Під Москвою горів цех з виробництва електроніки для ракет