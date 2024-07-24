Скільки критичних об'єктів уразили дрони в Росії: Сирський назвав вражаючу цифру
Джерело:The Guardian
На території Росії періодично щось вибухає. Найчастіше, це НПЗ, нафтобази і склади з боєприпасами. Сирський розказав про результати роботи українських безпілотників у ворожому тилу.
Головнокомандувач Олександр Сирський розповів, що російській перевазі в авіації та ППО Україна протиставила безпілотники. За словами військового, наразі дрони відіграють таку ж велику роль, що й артилерія.
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Скільки об'єктів у Росії "вполювали" дрони
Головком наголосив, що Сили оборони продовжують успішно використовувати ударні БпЛА для ударів углиб території країни-агресорки. Українські безпілотники атакували вже близько 200 об'єктів критичної інфраструктури ворога, які були пов’язані з військовою логістикою. Йдеться передусім про нафтобази та склади боєприпасів.Довідка: Внаслідок останньої атаки БпЛА на Росію, був уражений НПЗ у Туапсе.
Згадав Сирський і за морські дрони, які вже потопили близько третини Чорноморського військово-морського флоту Росії. Після серії атак загарбники були змушені повністю вийти з кримського порту Севастополь.
Нагадаємо, що Головнокомандувач пояснив раніше, як можна здолати Росію на фронті.