Росію ввечері масовано атакували дрони, дісталось і Криму

Вечір 31 жовтня виявився для росіян неспокійним, у низці областей чули вибухи через буцімто збиття повітряних цілей силами ППО. Також є інформація про атаку дронів на тимчасово окупований півострів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали. В атаці традиційно звинуватили Україну.

Дивіться також Де на карті розташована Уфа, яку атакували дрони

БпЛА атакували Крим та Росію

Засоби ППО за півтори години збили 41 БпЛА над Курською, Брянською, Орловською, Бєлгородською областями та Кримом, повідомляє міністерство оборони Росії,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, місцеві з Брянської області оприлюднюють кадри, на яких чути звуки руху БпЛА над регіоном.

Атака дронів на Брянську область: дивіться відео

Крім того, росіяни побідкалися на атаку БпЛА у Криму. За попередньою інформацією, у центрі Сімферополя чули "мінімум три гарматні постріли". Зазначається, що радше за все там працювала ППО. Вороже Міноборони підтвердило атаку, наголосивши на нібито збитті дрона, однак підтверджень цьому немає.

Також російське оборонне відомство незадовго до цього відзвітувало про збиття БпЛА після повідомлень про звуки вибухів в районі Джанкоя та Джанкойського району. Згодом заявили про третю ціль, яку нібито також збили. Там звинуватили в усьому Київ, водночас українська влада наразі це не коментувала.

Нагадаємо, також увечері 31 жовтня з'явилися повідомлення про вибухи в Уфі. Там навіть ввели тимчасові обмеження через небезпеку БпЛА. Про тимчасове зупинення польотів повідомила Росавіація, не уточнивши причин. Попередньо, є нібито влучання у Стерлітамацький нафтохімічний завод.