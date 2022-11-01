У Ростові місцеві пишуть про вибухи в районі аеропорту

Останнім часом звістки про "бавовну" з'являються у російському інфопросторі все частіше. Однак представники влади переконують жителів країни-агресорки, що боятися нічого.

У російському Ростові місцеві жителі чули звуки вибуху. Про це повідомляють в російських ЗМІ.

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Що відомо про вибух в Ростові

Про деталі вибуху відомо небагато. Десь о 3 ночі 1 листопада в одному з російських телеграм-каналів почали писати про те, що місцеві бачили, як "щось" пролетіло над містом.

Десь за 15 секунд після того, як невідомий об'єкт зник з поля зору, пролунав вибух. Кажуть, що звук було чути не з самого аеропорту, а зі сторони Ленінавана (хутір в Росії, що розташований недалеко від Ростова).

У мережі припускають, що це могла бути чергова порція "бавовни" для загарбників. Однак офіційних підтверджень вибуху наразі немає.

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Політолог вважає, що "бавовна" має завітати до Москви й Петербурга

Політолог Микола Давидюк розповів 24 каналу про плани Росії щодо України на найближчий період. На його думку, необхідно показати Путіну, що його замисли приречені, а надії – ілюзорні.

про плани Росії щодо України на найближчий період. На його думку, необхідно показати Путіну, що його замисли приречені, а надії – ілюзорні. Зокрема політолог стверджує, що "бавовна" має розквітнути в улюблених містах російського президента. Мовиться про Москву та Санкт-Петербург.

Микола Давидюк додав, що програш Росії не помічає лише сам Путін, тому потрібно показати йому реальність. "Тоді диктатор зрозуміє, що він цю війну остаточно програв", – підсумовує політолог.

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