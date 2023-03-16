У Бєлгороді знову "тривожно": після вибухів біля ТЕЦ та залізничної станції щось горить

Вночі у Бєлгород традиційно прийшла "бавовна". У районі ТЕЦ та залізничного вокзалу здійнявся дим.

Вночі 16 березня місцеві жителі Бєлгорода знову прокинулись від гучних вибухів. Місцева влада одразу заявила про роботу ППО, проте біля ТЕЦ та вокзалу здійнявся дим. Про це пише 24 Канал.

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Подробиці інциденту

У ніч на 16 березня у Бєлгороді знову почало щось бахкати. Місцева влада заявила, що сили ППО буцімто збили 2 ракети.

Тим часом в районі місцевої ТЕЦ та залізничного вокзалу почалась пожежа. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що станція "Бєлгород" оточена. Там зараз працюють спецслужби.

Пропагандистські пабліки вже пишуть, що там збирають уламки. Проте звідки взявся дим – невідомо.

Минулого вечора у Бєлгороді також "цвіла бавовна"