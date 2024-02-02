Що стане наступною ціллю української "бавовни": фронтове зведення від Світана

Росіяни все частіше чують вибухи в різних куточках країни. Наразі українські спецслужби зосередилися на нейтралізації паливних потужностей країни-агресорки.

Які наступні цілі можуть обрати, та як це вплине на Росію в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

Дивіться також Україна могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника, – ЗМІ

Ліквідація "Івановця"

Головне управління розвідки України оприлюднило відео зі спецоперації, як надводні дрони влучають в російський катер "Івановєц".

Цей катер ніс 4 протикорабельні ракети, саме він ще в 2014 році випустив ракети, які затопили український корабель в Криму.

Головне управління розвідки показало, що потрібно робити з будь-яким росіянином, терористом, який прийшов на нашу землю зі зброєю. Вони повинні бути знищені,

– додав полковник запасу.

По кораблю відпрацювало кілька дронів, які затопили його і знищили увесь екіпаж, жодної людини не вижило.

Зокрема, у розвідці повідомили, що ліквідували на судні 40 моряків. А вартість потопленого судна становила 70 мільйонів доларів.

Росія втрачає паливні можливості

Після масових ефективних влучань по паливній інфраструктурі Росії, видання Reuters написало, що експорт бензину у січні з Росії впав на 37%, а дизельного палива на 23%.

Бити треба точково, лише після таких ударів будь-яка галузь може впасти. Потрібно лише знайти спеціалістів і знати, де сходяться лінії тиску і бити туди. Підлеглі Василя Малюка так і зробили, знайшли больові точки і почали перебивати,

– зауважив Світан.

За його словами, удари по Усть-Лугу вибили щонайменше 40% руху вуглеводнів на захід, залишився лише Новоросійськ. Такі об'єкти не потребують ударів десятками ракет, невелика кількість дронів, які виявлять паливні ланцюги, вдарять по них і виведуть виробництво з ладу.

"Я гадаю, через певний час Новоросійськ буде горіти так само як і Усть-Луг. Зараз в Росії економіка поставлена на воєнні рейки і кожен долар, який потрапив в Росію, повертається на наш фронт, тому знищення потоку фінансів – легальна воєнна ціль, яку поставили наші спецслужби", – наголосив військовий експерт.

Чого не вистачає ЗСУ зараз

Головнокомандувач української армії генерал Валерій Залужний днями опублікував велику статтю у виданні CNN. Там він наголошує, що Україн варто зміщувати акцент на безпілотники, радіоелектронну боротьбу. А також зауважив, що нашій державі потрібно 5 місяців для побудови нового війська, аби змінити ситуацію на фронті.

Світан додав, що, окрім цього, Україні варто зосередитися на потужності авіації. Адже, за його переконанням, в сучасній війні основна сила ураження – вільнопадаючі авіабомби, які мають в середньому 500 кілограмів ваги бойової частини.

Україні потрібні авіаційні сили ураження, відновлення Повітряних сил України, плюс ракетна програма. Адже проти кожного дрона можна створити механізми, які їх обнулять, якщо це не буде дрон зі штучним інтелектом. Я сподіваюся, що наше спільне виробництво з Туреччиною уже буде залучати штучний інтелект до безпілотників,

– додав полковник в запасі.