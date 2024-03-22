Кожен борт унікальний, – Тизенгаузен про важливість атаки по Енгельсу

В ніч на 20 березня лунали вибухи в російському Енгельсі, де розташований військовий аеродром зі стратегічною авіацією. Важливо знищувати ці літаки, адже окупанти не можуть їх відновити.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Україна вже давно не атакувала військові аеродроми Росії, де розташована стратегічна авіація. Потрібно згадати, що свого часу удар по цьому аеродрому вивів з ладу два літаки.

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Росія не може відновити ці літаки

Як наголосив Тизенгаузен, стратегічні бомбардувальники на кшталт Ту-95МС чи Ту-160 – надзвичайно цінні для окупантів. Вони не можуть виготовити такий новий літак.

Вони не можуть їх виробляти. Це все – радянські залишки. Вони можуть кілька розібрати, щоб зібрати один. Тому кожне знищення цього борта – невідновна втрата для Росії. Кожен борт там унікальний,

– сказав Тизенгаузен.

Відомо, що в Енгельсі було чутно 4 вибухи. Росіяни, звісно ж, розповідали, що збили усі чотири безпілотники. Щоправда, на одному з відео чітко чутно, що летів безпілотник, згодом лунали поодинокі постріли зі стрілецької зброї, які потім доповнила, найімовірніше, зенітна зброя. Далі стався вибух. І лише тоді пролунала тривога.

На Енгельсі, за різними даними, 6 літаків залишалося. Скільки з них уражено – сказати складно. Чекаємо на підтвердження ураження цілей,

– зазначив Тизенгаузен.

Атака по Енгельсу: коротко