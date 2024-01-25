Нова військова стратегія України вражає Росію у "хворі місця", – The Spectator

Українські дрони виявилися більш успішними та ефективними проти російських ресурсів, ніж санкції Заходу. Безпілотники вражають окупантів прямо у "хворі місця".

Так журналісти видання The Spectator прокоментували нещодавні українські атаки на російські об'єкти. Мовиться, зокрема, про удар по нафтогазопереробному заводу і нафтоекспортному терміналі в Усть-Лузі у Ленінградській області.

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Важливий удар по Усть-Лузі

Журналісти зазначають, що удари безпілотниками та ракетами, а також диверсійні рейди вглиб ворожої території можуть виявитися вирішальною стратегією для ураження "хворих місць" Росії.

Зокрема, нещодавній удар по Усть-Лузі послабив можливості окупантів виробляти та експортувати нафту, авіаційне паливо та газойль, а також транспортувати скраплений природний газ. На відновлення можуть піти тижні, а то й місяці.

По суті, ці безпілотники українського виробництва виявилися більш успішними в застосуванні власних насильницьких санкцій проти російської торгівлі вуглеводнями, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни та ембарго на російський експорт,

– констатують у виданні.

Можливість експортувати енергоресурси була основою збереження російської економіки на плаву. Формально, нафта та газ є економічним джерелом життя путінської військової машини.

Росія має одну серйозну уразливість у порівнянні з Україною – її величезна та розосереджена інфраструктура унеможливлює захист кожного трубопроводу, заводу та мосту. Окрім цього, ЗСУ мають перевагу у складній індустрії дронів – в інноваціях та технологіях.

Атака в Усть-Лузі – це саме той вид асиметричної війни, в якому Україна перевершує. Це також може бути ключем до того, щоб зробити війну занадто дорогою та болючою для Путіна,

– пишуть у The Spectator

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