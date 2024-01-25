Нова військова стратегія України вражає Росію у "хворі місця", – The Spectator
Джерело:The Spectator
Українські дрони виявилися більш успішними та ефективними проти російських ресурсів, ніж санкції Заходу. Безпілотники вражають окупантів прямо у "хворі місця".
Так журналісти видання The Spectator прокоментували нещодавні українські атаки на російські об'єкти. Мовиться, зокрема, про удар по нафтогазопереробному заводу і нафтоекспортному терміналі в Усть-Лузі у Ленінградській області.
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Важливий удар по Усть-Лузі
Журналісти зазначають, що удари безпілотниками та ракетами, а також диверсійні рейди вглиб ворожої території можуть виявитися вирішальною стратегією для ураження "хворих місць" Росії.
Зокрема, нещодавній удар по Усть-Лузі послабив можливості окупантів виробляти та експортувати нафту, авіаційне паливо та газойль, а також транспортувати скраплений природний газ. На відновлення можуть піти тижні, а то й місяці.
По суті, ці безпілотники українського виробництва виявилися більш успішними в застосуванні власних насильницьких санкцій проти російської торгівлі вуглеводнями, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни та ембарго на російський експорт,
– констатують у виданні.
Можливість експортувати енергоресурси була основою збереження російської економіки на плаву. Формально, нафта та газ є економічним джерелом життя путінської військової машини.
Росія має одну серйозну уразливість у порівнянні з Україною – її величезна та розосереджена інфраструктура унеможливлює захист кожного трубопроводу, заводу та мосту. Окрім цього, ЗСУ мають перевагу у складній індустрії дронів – в інноваціях та технологіях.
Атака в Усть-Лузі – це саме той вид асиметричної війни, в якому Україна перевершує. Це також може бути ключем до того, щоб зробити війну занадто дорогою та болючою для Путіна,
– пишуть у The Spectator
Регулярні вибухи у Росії
- 24 січня українські безпілотники обрали собі нову ціль. Ввечері було уражено морський термінал, що належить Туапсинському нафтопереробному заводу. Він є єдиним НПЗ на березі Чорного моря.
- За інформацією росЗМІ, НПЗ "Роснєфті" нібито був атакований трьома українськими БпЛА "Бобер". Згодом у СБУ зазначили, що саме вони стоять за атакою за російський об'єкт. Чим саме атакували термінал розкривати не стали, однак розповіли, що вогонь пошкодив установку первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумну та атмосферну колони.
- Пожежу не могли загасити понад 8 годин, повідомлялося, що вогонь охопив 200 квадратних метрів площі. У момент удару на заводі було 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту.