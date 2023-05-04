Без палива війна не ведеться, – полковник запасу про важливість атак по нафтобазах

У Росії все частіше стаються пожежі на нафтобазах. Наступними палатимуть мости та всі споруди, які окупанти не зможуть відновити за короткий проміжок часу перед початком контрнаступальних дій України.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, такі удари – передвісники контрнаступу ЗСУ.

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Чому у росіян горять нафтобази

Роман Світан пояснив, що один боєприпас важить 50 кілограмів. За добу ми використовуємо 5 – 7 тисяч снарядів, а росіяни 10 – 15 тисяч. Тож їх потрібно постійно підвозити, а для цього потрібне паливо.

Кров війни – це паливо. Без палива війна не ведеться,

– наголосив він.

Військовий експерт розказав, що наразі наші війська виконують ураження паливоприймачів, паливних складів, нафтобаз на території Росії та всього, що пов'язано із паливом.

"Це все відбувається з огляду на військову науку і починається десь за місяць до наступальних дій", – зосередив увагу він.

За його словами, після таких дій є лише місяць, коли українській стороні можна наступати. Тобто за цей час росіяни не зможуть оперативно відновити уражені об'єкти та налагодити нові логістичні ланцюги постачання палива.

Від початку роботи наших дальніх засобів ураження по паливних приймачах можна відраховувати місяць – упродовж цього часу будуть здійснені наступальні дії й точно почнеться наступ,

– переконаний Світан.

Втім, ЗСУ будуть найближчим часом відпрацьовувати не лише по нафтобазах.

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Наступні під ударом мости

Роман Світан зауважив, що важливими стратегічними об'єктами є і мости. Втім, за місяць їх можна відбудувати чи змайструвати переправу. Тож за такий короткий проміжок часу варто діяти.

Ближче до наступу ми почнемо знищувати і мости також. Це стосується і Кримського мосту,

– додав він.

На його думку, Кримський міст – це перший міст, який потрібно ліквідувати, бо він є вагомим логістичним ланцюжком для окупантів.

Окрім цього, будуть відпрацювання з боку ЗСУ по інженерно-технічних спорудах, які можуть використовуватися як мости.

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