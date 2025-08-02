Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав до "повітряного перемир'я". Це свідчить про те, що у Кремлі дуже стурбовані збільшенням інтенсивності ударів України по об’єктах на російській території.

Росія дуже відчуває наслідки ударів українських дронів, тому що за останній рік їхня інтенсивність зросла у 10 разів. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Тарас Загородній.

Читайте також Потрібне повітряне перемир'я, Росія зацікавлена в цьому, – Лукашенко про падіння БпЛА в Мінську

"Лукашенко озвучив болючу точку росіян. Він сказав, що потрібно припинити удари з повітря. Вони так нервуються, тому що інтенсивність ударів України по території Росії за останній рік зросла у 10 разів. Причому залітає дуже болісно", – підкреслив він.

Адже після таких ударів України окупанти навіть з допомогою Китаю не можуть швидко відновлювати роботу своїх заводів, НПЗ і так далі. Тому ворог вже скиглить, аби українські дрони припинили прилітати на їхні об’єкти.

Володимир Путін не збирається відступати попри те, що інтенсивність тиску на Москву зростає. Також президент США Дональда Трамп тисне на країни, які торгують з Росією. Крім того, відомо, що американський лідер наказав розмістити 2 атомні підводні човни ближче до Росії.

Процес тиску значно інтенсифікувався. Тим більше коли з'являються ці підводні човни, які невідомо, де будуть. Це жирний натяк, що не треба балуватися з ядерною зброєю. Насамперед у нас боєголовки більші, а ще більш непомітні. Чи є у них ядерна зброя – це відкрите питання,

– додав політтехнолог.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили ураження низки важливих об'єктів у Росії вночі 2 серпня. Мовиться про успішне влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи.