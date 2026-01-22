Стало дуже багато ударів, – військовий експерт розібрав останні атаки по Росії

БпЛА атакували нафтотермінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї. Відпрацювання по Таманському півострову є важливим для СОУ, бо там є три великі порти, зокрема "Кавказ". Він відіграє вагому роль у сполученні з окупованим Кримом, куди перекидається військова амуніція для російської армії.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши й про розташування на Таманському півострові порту "Темрюк", куди вже не раз прилітало. Він використовується ворогом для переміщення нафтопродуктів, зокрема авіакеросину.

Росії не вдається збивати "Нептуни"

Українські безпілотники пробираються і до селища Волна, де розташований порт "Тамань" (Краснодарський край). Це вже Чорноморське узбережжя, південніше – Туапсе, Новоросійськ, Сочі.

Останнім часом стало дуже багато ударів по цьому напрямку. При чому не тільки дронових, туди націлюються й ракети. Росіяни нараховують їх вже до 10 одиниць. Це можуть бути наші "Нептуни", які прауювали на відстані 300 – 400 кілометрів. Що цікаво, Росія дуже погано збиває ці ракети,

– наголосив Світан.

Зі слів військового експерта, ворог зосередився на системах РЕБ, аби відсіки зв'язок зі супутниками, а от з "Нептунами" в росіян не склалося. На термінальній ділянці траєкторії, як пояснив Світан, ці ракети переходять на цифрову пам'ять, заходять на ціль вже беручи до уваги фото- і відеозображення цілі, які закладаються в головку самонаведення.

Росіяни про це прекрасно знають, але зробити з цим нічого не можуть. РЕБ не працює, перехопити у тих точках, де недостатня кількість систем ППО, практично неможливо. Керченський міст вони прикривають, а от трохи в бік південного сходу вже можна просочуватися. Тим більше через Азовське море, там в них нема систем ЗРК,

– розповів Світан.

Вихід на Азовське море проходить через сухопутний коридор. Російська армія намагається його розширити, посилює тиск на Запорізькому напрямку, тому що хоче там розгорнути систему ППО. Однак СОУ відбивають ворога звідти.

Які ще об'єкти були атаковані в Росії й на ТОТ?