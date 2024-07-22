Вибухи у Росії, реакція Зеленського на вихід Байдена з гонок: хронологія 880 дня війни
Наступ окупантів триває. Українці продовжують обороняти свою землю, шукаючи шляхи, як покласти край російській агресії на полі бою та дипломатичному фронті.
Що відбувалося у 880 день повномасштабного вторгнення на Сході, Півдні та Півночі нашої країни, а також як працювали українські і західні дипломати над пошуком шляхів настання справедливого миру, читайте тут.
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Командувач ВПС США в Європі Джеймс Хеккер висловив думку, що отримання Україною винищувачів F-16 не забезпечить їй перевагу в повітрі негайно, але стане початком впровадження західного обладнання. Хеккер додав, що потрібен час, аби мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу, а також необхідною логістичною підтримкою. Це не станеться відразу, але треба почати, і ми вже досить близькі до цього, В ОТУ "Харків" повідомили, що росіяни перекидають штурмові групи в районі Глибокого на Харківщині, намагаючись прорвати оборону українських військ. У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155 окремої бригади морської піхоти ТОФ і 18 мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу, Обмеження продовжено через триваючу війну в Україні. Санкції охоплюють галузь нафти, фінансів та експорт товарів подвійного призначення. 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На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять штурмових дій, поблизу Верхньокам'янського та Виїмки. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області. На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Тут війська Росії сім разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор здійснив один невдалий штурм наших позицій. На Оріхівському напрямку окупанти три рази безуспішно штурмували наші позиції поблизу Роботиного та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалих штурми агресора відбили українські воїни. Головнокомандувач повідомив, що ворог, попри великий рівень втрат, продовжує наступати в напрямку Покровська. Так, жорсткі бої тривають в Красногоровці, а також в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яру. Також загарбники не полишають спроб захопити й інші населені пункти Донецької області, а також острови на Херсонщині. Сирський зазначив, що нступ ворога можна зупинити, навіть за умови, що його сили переважають. 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Після першої години ночі у Харкові чули вибух. Повітряні сили перед цим повідомляли про загрозу балістики зі сходу.
Генерал США відповів, що означатиме отримання F-16 для України
– підсумував він.
Росіяни перекидають штурмові групи в районі Глибокого на Харківщині
– йдеться у повідомленні.
Рада ЄС продовжила санкції проти Росії до 31 січня 2025 року
На Київщині затримано поплічника ворога, який підпалював релейні шафи
Поліцейські розшукали палія та спільно зі співробітниками СБУ затримали на орендованій ним квартирі. У подальшому правоохоронці встановили, що зловмисник був на постійному звʼязку із своїм куратором з фсб, який безпосередньо координував його "роботу".
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– сказав він.
ISW: Російські військкомати пропонують 1150 доларів людині, яка приведе друга
Що відбувається на фронті станом на 22 липня
Сирський відповів, що може зупинити наступ Росії
Зеленський зробив заяву щодо можливих переговорів із Путіним
Втрати ворога станом на 22 липня
Дрони також атакували аеродром Морозовськ
У Туапсе могло прилетіти в нафтопереробний завод
У Росії заявили про масовану атаку безпілотників
В ISW розповіли, як Білорусь отримує підсанкційні товари
Росіяни мають просування на Донеччині та Луганщині
Зеленський відреагував на відмову Байдена змагатися за пост президента
– додав Зеленський.
Вибухи у Росії
Вночі у Харкові лунали вибухи
Командувач ВПС США в Європі Джеймс Хеккер висловив думку, що отримання Україною винищувачів F-16 не забезпечить їй перевагу в повітрі негайно, але стане початком впровадження західного обладнання.
Хеккер додав, що потрібен час, аби мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу, а також необхідною логістичною підтримкою.
Це не станеться відразу, але треба почати, і ми вже досить близькі до цього,
В ОТУ "Харків" повідомили, що росіяни перекидають штурмові групи в районі Глибокого на Харківщині, намагаючись прорвати оборону українських військ.
У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155 окремої бригади морської піхоти ТОФ і 18 мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу,
Обмеження продовжено через триваючу війну в Україні. Санкції охоплюють галузь нафти, фінансів та експорт товарів подвійного призначення. Євросоюз продовжує боротьбу з обходом вже діючих санкцій проти Росії.
За даними правоохоронців, фігурант у пошуках легкого заробітку почав співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора та на їх замовлення готував диверсії. Так, нещодавно він за допомогою запальної суміші підпалив релейну шафу неподалік станції столичної міської електрички.
23-25 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї.
Під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.
Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.
Підприємці займались бізнесом на окупованих територіях і сплачували податки Росії.
Гроші за літаки спрямують на купівлю військових облігацій.
Чехія надішле українській армії 100 тисяч снарядів упродовж липня – серпня в рамках чеської ініціативи з боєприпасів. До цієї програми вже долучилося 18 країн, а 15 з них – зробили фінансові внески. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що наразі в Україні зруйновані 70 відсотків енергетичної системи. Він звернеться до держав-членів ЄС із закликом допомогти відремонтувати електромережі в країні.
Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має допомогти уникнути повного руйнування електроенергетичної системи в Україні.
Зараз літо, але взимку це буде набагато важче витримати. Тому я закликатиму держави-члени ЄС надати більше підтримки для відновлення та заміни електромережі на більш потужну генерацію електроенергії,
За інформацією ISW, голова Ярославської області Михайло Євраєв оголосив про нову ініціативу, яка пропонує 100 000 рублів (близько 1150 доларів) кожній людині, яка приведе свого друга до військкомату, якщо той підпише контракт з міністерством оборони (МО) Росії на проходження військової служби.
Республіка Татарстан також розпочала подібну ініціативу з 11 липня.
Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.
На Куп'янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять штурмових дій, поблизу Верхньокам'янського та Виїмки.
На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області.
На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Тут війська Росії сім разів намагалися прорвати оборону наших військ.
На Времівському напрямку агресор здійснив один невдалий штурм наших позицій.
На Оріхівському напрямку окупанти три рази безуспішно штурмували наші позиції поблизу Роботиного та Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалих штурми агресора відбили українські воїни.
Головнокомандувач повідомив, що ворог, попри великий рівень втрат, продовжує наступати в напрямку Покровська. Так, жорсткі бої тривають в Красногоровці, а також в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яру. Також загарбники не полишають спроб захопити й інші населені пункти Донецької області, а також острови на Херсонщині.
Сирський зазначив, що нступ ворога можна зупинити, навіть за умови, що його сили переважають. Так, за словами Сирського, на заваді планам противника стануть:
ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах:
В інтерв'ю BBC президент України наголосив, що готовий бачити представників Росії на другому саміті миру. Якщо Москва погодиться на умови справедливого миру, то Київ буде розмовляти навіть із Путіним.
Втрати окупантів станом на 22 липня 2024 рік.
Вранці безпілотники атакували Морозовськ Ростовської області.
Відомо, що у місті розташований однойменний аеродром з тактичною авіацією (Су-24М, Су-34).
РосЗМІ публікують відео яскравої пожежі і заявляють, що дрони влучили по нафтопереробному заводу.
У міноборони Росії розповіли, що у ніч проти 22 липня місцева ППО нібито перехопила та знищила 47 БпЛА над Ростовською, один над Білгородською, один над Воронезькою, один над Смоленською Краснодарським краєм, а також 17 БпЛА над акваторіями Чорного та Азовського морів.
Білорусь може постачати технології та обладнання в низку країн, в обмін на санкційні товари, зазначають експерти.
Росіяни просунулися у Донецькій і Луганській областях, про це свідчать карти ISW.
Окупанти просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна у Луганській області та під Авдіївкою Донецької області.
Водночас українці контратакували біля Глибокого на півночі Харківської області.
Після того, як американський президент оголосив про своє рішення не брати участь у президентській гонці Зеленський зробив допис у соцмережі "Х".
Глава держави подякував Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка залишається для неї критично важливо.
Ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство,
Жителі Туапсе скаржаться на потужні вибухи. У мережі поширюються відео, на яких чути, як гучно гупає у місті.
Тамтешня влада заявила, що над Туапсе збили 8 безпілотників. Пошкоджень будинків та постраждалих немає.
Після першої години ночі у Харкові чули вибух. Повітряні сили перед цим повідомляли про загрозу балістики зі сходу.