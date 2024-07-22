Вибухи у Росії, реакція Зеленського на вихід Байдена з гонок: хронологія 880 дня війни

Наступ окупантів триває. Українці продовжують обороняти свою землю, шукаючи шляхи, як покласти край російській агресії на полі бою та дипломатичному фронті.

Що відбувалося у 880 день повномасштабного вторгнення на Сході, Півдні та Півночі нашої країни, а також як працювали українські і західні дипломати над пошуком шляхів настання справедливого миру, читайте тут.

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