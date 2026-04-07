Вогонь та руйнування: які наслідки останніх влучних атак на порти і НПЗ Росії
7 квітня, 18:06
Вогонь та руйнування: які наслідки останніх влучних атак на порти і НПЗ Росії

Софія Рожик
Основні тези
  • Сили оборони України завдали ударів по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області, уражено 3 резервуари підприємства "Транснефть-Балтика".
  • А 5 квітня було пошкоджено 3 резервуари у порту "Транснефть-Порт Приморськ" та установки на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Сили оборони Україна завдали чергових ударів по Росії у ніч на 7 квітня. Зокрема, уражено нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл".

Окрім того, військові уточнили наслідки атак 5 квітня. Про це повідомляє Генштаб.

Що було під прицілом 5 та 7 квітня у Росії?

️Атакований 7 квітня нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" розташований у населеному пункті Слободка Ленінградської області.

Там уражено 3 резервуари, які належать підприємству "Транснефть-Балтика". Масштаби завданих збитків уточнюються.

Ця ціль важлива для експортної інфраструктури нафтопродуктів країни-терористки. Кошти від її функціонування йдуть на війну проти України.

Окрім того, уточнено, що 5 квітня унаслідок атаки на порт "Транснефть-Порт Приморськ" було пошкоджено 3 резервуари типу РВСП-20000. На місці зайнялися нафтопродукти. 

Довідково. РВСП-20000 – резервуар об'ємом 20 000 метрів кубічних. Це типова конструкція, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин.

5 квітня також під прицілом був ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". 

Там пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 та АВТ-1 і установки 19/6, яку використовують у виробництві нафтових бітумів – продуктів переробки нафти.

Атаки на Росію

  • БпЛА атакували хімічний завод "Міндобрива" у Воронезькій області. Там почалася пожежа на даху складу готової продукції. Цей завод може виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік.

  • Партизани "Атеш" показали, як за місяць після удару змінився завод "Кремній Ел" у Брянську. Наразі об'єкт працює в режимі аварійного відновлення. Окупанти не можуть дозволити собі втратити його, тож поспішно відновлюють.

  • До слова, у Росії визнали, що виробництво Україною дронів набирає обертів. Тож тепер загроза атак БпЛА існує для всієї території Росії. Нещодавно російська "певео" зіштовхнулася з однією з наймасштабніших атак на Москву, а це вказує на те, що Путін провалив стратегічні цілі, зазначив в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Філіп Інгрем, полковник армії Великої Британії у відставці.