"Якщо вгору не дивитись – то їх нема": чому росіяни так недолуго реагують на дронові нашестя

Росіяни вже настільки звикли до дронових атак, що вирішують просто не дивитися вгору. Така реакція може свідчити про втраченість цієї нації як такої.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що громадяни країни-агресорки абсолютно не мають причинно-наслідкових зв'язків. Вони вважають винними в дронових атаках кого завгодно – Україну, НАТО, Джо Байдена. Тільки не Владіміра Путіна, який розв'язав війну.

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"Це дивовижний феномен – спосіб мислення росіянина. Не дивитися вгору, а якщо впаде – не дивитися на відірвану ногу, ніби немає її", – прокоментував Тизенгаузен слова однієї росіянки.

Жінка порадила не дивитися вгору, "щоб не думати про погане".

Борис Тизенгаузен про те, чому росіяни дивно реагують на дронові атаки: дивіться відео

Російська ППО неефективна

Столиця країни-агресорки катастрофічно незахищена, але Владімір Путін навряд чи наважиться перекинути протиповітряну оборону з фронту.

Водночас ППО в російських містах може більше нашкодити, ніж допомогти. Так, відомі випадки розміщення зенітних гармат просто на подвір'ях житлових будинків. Якщо їх застосують, можуть постраждати люди.

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