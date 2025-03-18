З'явилися нові фото наслідків удару по полігону у російському Муліно: понищені тренажери та тир

З’явилися нові знімки результатів атаки українського ударного БпЛА "Лютий" на російський 333-й центр бойової підготовки в Нижньогородській області. На них видно пошкодження тренажерів та тирів.

333-й центр бойової підготовки має багато майданчиків та техніки для тренування військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

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Які наслідки удару по полігону у Муліно

14 березня був атакований великий військовий навчальний центр розташований поблизу Муліно, Нижньогородської області.

Аналітики проєкту "КіберБорошно" з’ясували, що український безпілотник "Лютий" вразив кутову частину головного павільйону, де розміщені інтерактивні тири та тренажери для екіпажів бронетехніки.

Крім пошкодження будівлі, було зафіксовано поранення щонайменше двох російських військових.

У день атаки "Росавіація" тимчасово зупинила роботу аеропорту "Стригіно". Російська влада офіційно не коментувала інцидент.

Центр у Муліно поєднує класичні військові полігони із сучасними комп’ютерними симуляціями. Його територія охоплює 34×27 км, з танкодромами та макетами міських забудов. Щорічно тут можуть проходити навчання до 30 тисяч військовослужбовців, а одночасно в полігонному циклі можуть брати участь до 700 осіб.



Наслідки удару по навчальному центру у Муліно / Фото телеграм-каналів

Момент удару по військовому полігону у Муліно: дивіться відео