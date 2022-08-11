Протягом 2 – 3 місяців "невеличка детонація" супроводжуватиме склади росії, – Подоляк

Напередодні біля Новофедорівки в окупованому Криму пролунали потужні вибухи на аеродромі. Там було знищено щонайменше 9 російських літаків. В Офісі Президента кажуть, що така "невелика детонація" супроводжуватиме склади окупантів ще протягом 2 – 3 місяців.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він саркастично зазначив, що треба вірити фейковим заявам міноборони росії, яке постійно говорить "правду".

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За його словами, росіяни кажуть, що знищують по 100 українських літаків чи 25 підводних човнів десь в степах за день. При тому вони додають, що це була "невеличка детонація".

Я думаю, що протягом наступних 2 – 3 місяців ця "невеличка детонація" супроводжуватиме практично всі склади російської армії. Тому заяви про "невеличку детонацію" і "необережність поводження росіян" на складах чи аеропортах буде лише збільшуватися,

– заявив Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що росія лише зараз починає розуміти, якого типу війну вона отримала.