Протягом 2 – 3 місяців "невеличка детонація" супроводжуватиме склади росії, – Подоляк
Напередодні біля Новофедорівки в окупованому Криму пролунали потужні вибухи на аеродромі. Там було знищено щонайменше 9 російських літаків. В Офісі Президента кажуть, що така "невелика детонація" супроводжуватиме склади окупантів ще протягом 2 – 3 місяців.
Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він саркастично зазначив, що треба вірити фейковим заявам міноборони росії, яке постійно говорить "правду".
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За його словами, росіяни кажуть, що знищують по 100 українських літаків чи 25 підводних човнів десь в степах за день. При тому вони додають, що це була "невеличка детонація".
Я думаю, що протягом наступних 2 – 3 місяців ця "невеличка детонація" супроводжуватиме практично всі склади російської армії. Тому заяви про "невеличку детонацію" і "необережність поводження росіян" на складах чи аеропортах буде лише збільшуватися,
– заявив Подоляк.
Радник глави ОП наголосив, що росія лише зараз починає розуміти, якого типу війну вона отримала.
"Адже росіяни "зайшли" на 3 – 7 днів, але я досі не розумію, чи пройшли вже ті три дні, за які вони хотіли захопити Київ. Може, ми просто неправильно розуміємо ці дні. Можливо, в них один день – це півроку", – зазначає Подоляк.
Він розповів, що росія воює за радянськими стандартами – окупанти формують ударні угруповання по конкретних напрямках та хочуть захопити певний обсяг території.
На думку Подоляка, щоб це "працювало", російських військових треба забезпечити пальним, бокомплектами та іншим.
Їм було просто воювати, коли вони могли це забезпечення наблизити до передової. Але сьогодні вони змушені все це відсувати якомога глибше в тил. Таким чином ми розриваємо логістичне забезпечення російських військ,
– заявив він.
Радник глави ОП додав, що надалі це буде погіршувати і темпи, і кількість втрат. "А це зовсім інший тип війни, до якої вони не зовсім готові", – підсумував Подоляк.
До слова, 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна" на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України. У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму.
Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали. Проте окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.
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