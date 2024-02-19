Знову гучно: у Ростові і Таганрозі пролунав сильний вибух

В понеділок, 19 лютого, в Росії знову неспокійно. Так, в мережі повідомляють, що одразу у двох містах країни-агресорки чути звук, схожий на вибух.

В російських телеграм-каналах повідомляють, що вибухи чути саме в Ростові та Таганрозі, інформує 24 Канал.

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Росіяни бідкаються у мережі

В російських телеграм каналах о 10:19 почали бідкатися, що у Ростові та Таганрозі чули звук, який схожий на вибух. На той момент влада міст ніяк не коментувала ситуацію.

Згодом в інших моніторингових каналах зазначали, що всі райони Таганрогу чули вибух та гуркіт. "Також гуркіт чули у Неклинівському, Матвєєво-Курганському та М'ясниківському районах, у Ростові, Батайську, Азові, Аксі, Чалтирі та навіть у Зернограді!", – йдеться в повідомленні.

Приблизно через 20 хвилин, в російських телеграм каналах все ж з'явилася нова інформація, де розповіли про реакцію уряду в Ростовській області.

В уряді Ростовської області повідомили, що, за даними диспетчерських служб, екстреного реагування, не було подій. Також, за даними військових, ППО не працювало,

– заявляють у росмедіа.

У мережі жителі російських міст почали поширювати відео, на яких чутно звуки вибухів.

Росіяни бідкаються через звуки, схожі на вибухи: дивіться відео

Росіяни оприлюднюють відео, де чути звуки, схожі до вибухів в Ростові зранку: дивіться відео

"Для порівняння гуркіт, який чути коли літак переходить на надзвук. Дуже схожий на те, що чули сьогодні у Ростові", – так підписали відео в мережі.

У Бєлгородській та Курській областях бідкалися на "хлопки"