Росіяни скаржаться на атаку ракет С-200: що могло бути їхньої ціллю

Росіяни скаржаться, що минулої доби невідомі дрони летіли на Ростовську область. Згодом і взагалі заявили, що стрілянина була спровокована установками С-200 чи навіть ракетами ATACMS.

Чи могли ракети С-200 дістати до російських міст і куди саме цілили, для 24 Каналу прокоментував генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко.

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Романенко розповів, що свого часу між Таганрогом та Ростовом-на-Дону був заснований один з дев'яти унікальних дивізіонів зенітно-ракетних військ в Радянському Союзі. Саме там стояли установки С-200.

Наразі С-200 зняті з озброєння, але ворог досить ретельно вивчає український досвід. Адже Україна відновила ці установки і ефективно застосувала проти росіян. Тому і ворог міг відновити це військове формування.

Потрібно дочекатися офіційних підтверджень, але є можливість, що росіяни будуть відроджувати і застосовувати їх, це потрібно брати до уваги,

– додав Романенко.

Можливості С-200

Генерал-лейтенант зауважив, що наразі є підтвердження від українського військового командування, що установки С-200 застосовуються в стандартному режимі "земля – повітря" для знищення стратегічних бомбардувальників, літаків дальньої радіолокаційної розвідки тощо.

І хоча установка досить застаріла, але ефективно працює на відстань до 255 кілометрів, а з ракетами останньої модифікації – до 300 кілометрів. Водночас установка Patriot має дальність 150 – 160 кілометрів.

Маємо підтвердження, що така установка працює, але що цей комплекс перетворили на комплекс типу "земля – земля", про це лише тривають розмови. Росіяни заявляють, що саме так відбувається,

– додав військовий.

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