Безпілотники знову атакують Росію: у Ростовській області працює ППО
- У Ростовській області Росії ввечері 21 січня зафіксовано вибухи, що пов'язують з атакою безпілотників.
- Міноборони Росії заявило про нібито збиття 9 дронів.
Увечері, 21 січня, Росію вкотре атакували БпЛА. Зокрема, вибухи зафіксували на території Ростовської області.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. У області працюють сили ППО.
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Що відомо про вибухи на Росії
Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав про нібито збиття 3 БпЛА в районі міста Каменська-Шахтинського. За його словами, інформації про руйнування й постраждалих поки немає.
У російському міноборони вже повідомили, що з 21:30 по 22:15 за Москвою над територією Ростовської області місцева ППО знищила буцімто 9 українських безпілотників.
За іншими даними, на території Ростовської області збили щонайменше 10 дронів. Відомо також про вибух над містом Красний Сулин, де уламки БпЛА нібито знайшли у дворі будинку.
Ростовську область Росії атакують безпілотники: дивитися відео
Нагадаємо, у ніч на 21 січня дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області, Смоленському авіаційному заводу та по командному пункту 29 загальновійськової армії Росії у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині.