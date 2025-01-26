Рязань у вогні вдруге за тиждень: місцеві чують дрони та вибухи біля НПЗ
- Близько 00:30 26 січня в Рязані пролунала серія вибухів, які, за повідомленнями, були спробою атаки на місцевий НПЗ з боку українських Збройних Сил.
- Очевидці повідомляли про 3 до 5 вибухів та можливе використання системи ППО, проте російська влада не надала інформації про постраждалих чи руйнування.
У російських ЗМІ повідомляють, що близько 00:30 26 січня у Рязані пролунала серія вибухів. Там додають, що нібито українські Збройні Сили намагалися атакувати місцевий НПЗ.
Очевидці кажуть, що на окраїні міста було чутно від 3 до 5 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
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Що відомо про вибухи в Рязані
Мешканці Рязані повідомляли, що в деяких районах міста спрацював сигнал повітряної небезпеки, а в небі можна було побачити яскраві спалахи. Вони також стверджують, що нібито працювала система ППО. Наразі російська влада не повідомляла жодної інформації про постраждалих чи руйнування внаслідок атаки.
Вибухи у Рязані: відео очевидців
Близько 00:44 в одному з російських телеграм-каналів повідомляли про 10 вибухів в районі села Дядьково.
Пожежа у Рязані: відео очевидців
Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також виклав відео, де чутно вибухи у Рязані та прокоментував це: "У Рязані, пишуть, нафтобаза, НПЗ".
Зазначимо, що це вже не перша атака безпілотниками на Рязань. Зокрема, 24 січня там також було чутно вибухи. Під ударом, ймовірно, опинився нафтопереробний завод, що є важливим об'єктом у нафтовій промисловості Росії.
Тоді губернатор області заявив, що нібито безпілотники були знищені засобами ППО, а постраждалих внаслідок атаки немає.