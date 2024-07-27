Рязань у Росії атакували дрони: у мережі показали відео з моментом вибуху

Російську Рязань 27 липня атакували невідомі дрони. У мережі з'явилося відео з моментом обстрілу міста країни-агресорки.

За попередньою інформацією, під атакою у Рязані опинився аеродром "Дягілєво" та нафтопереробний завод. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Момент обстрілу Рязані безпілотниками

У російських телеграм-каналах з'явилося відео, де можна почути, як Рязань могли атакувати безпілотники. На кадрах спочатку пролунав вибух, а згодом увімкнулися сигналізації у автівок, що стояли поруч.

Момент вибуху у Рязані: дивіться відео

Місцеві жителі розповіли, що близько 6.40 чули приблизно 10 вибухів у повітрі, а також помітили в небі сліди роботи ППО. Безпілотники прямували в район аеродрому "Дягілєво". За словами місцевих, всі БпЛА нібито збили.

Сліди від роботи ППО було видно у Рязані / Фото з російських телеграм-каналів

У міноборони Росії вже встигли відзвітуватися про збиття 7 безпілотників над Рязанню. Гучні звуки також чули й біля НПЗ у Рязані, дорога туди перекрита на в’їзд.

Безпілотник помітили над Рязанню: дивіться відео

Губернатор Рязанської області Павєл Малков заявив, що постраждалих внаслідок нічної атаки нібито немає. У мережі також з'явилося відео з оголошенням тривоги у Рязані.

Оголошення повітряної тривоги у Рязані: дивіться відео

Російські пропагандисти також писали, що аеродром "Дягілєво" – це третє військове летовище, атаковане за останні два дні. За словами окупантів, їхня ППО "відпрацювала нормально".