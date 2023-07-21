Зберігають там Х-22: наскільки важливий для росіян аеродром у Рязані, на якому сталася "бавовна"
В ніч на 20 липня невідомий безпілотник атакував російський аеродром в Рязанській області. Це – дуже важлива ціль, по якій потрібно регулярно бити.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, в Рязанській області розташований важлива для окупантів аеродром "Дягілєво".
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Чим важливе для росіян "Дягілєво"
Як наголосив Світан, там розташований навчальний центр, а також базується авіація далекої дії на кшталт літаків Ту-22М3. Саме з цих бомбардувальників російські окупанти запускають ракети Х-22 по Україні.
Це – базовий для них аеродром. Там є спеціальна інженерна служба, яка заправляє ракети Х-22. Та й там також розміщена достатня кількість цих ракет. Це – один з основних аеродромів, по якому потрібно завдавати ударів,
– зауважив Світан.
Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу
Збити ракету Х-22 вже після запуску досить складно. Вона має швидкість більшу за 3 маха, а також летить за аеробалістичною траєкторією. Тому значно краще знищувати такі ракети одразу на місці зберігання.
Безперечно, що аеродром "Дягілєво" є важливим військовим об'єктом для російських окупантів. І колись там точно станеться "бавовна", яка відчутно вдарить по загарбниках.
Вибухи в Рязанській області: коротко
- Ворожі телеграм-канали повідомляли, що в ніч на 20 липня було неспокійно поблизу авіаційної бази в Рязанській області. Її атакували невідомі безпілотники.
- Перші вибухи пролунали близько 3 години ночі. Про них повідомляли місцеві жителі.
- Згодом були повідомлення вирву внаслідок вибухів. Вона була діаметром у 10 сантиметрів та завглибшки в 1,5 сантиметра.