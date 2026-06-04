Путін дуже боїться, – політтехнолог сказав, як Україна привселюдно осоромила диктатора
В Санкт-Петербурзі, де проходить міжнародний економічний форум і куди збирається приїхати Путін, палає нафтовий термінал. Помпезність цього традиційного заходу цьогоріч супроводжувалась запахом диму внаслідок пожежі від ураження резервуарів.
Політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи у розмові з 24 Каналом удар по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі, висловився про те, що російському диктатору краще приїхати на форум, бо це питання його іміджу.
Дивіться також Намагалися збивати дрони автоматами: російські ЗМІ заявили про провал ППО Санкт-Петербурга
Що покаже Путін, якщо не приїде на ПМЕФ?
Якщо Путін з'явиться на ПМЕФ і виступить там, цим він покаже, що нібито контролює ситуацію. Не приїхати туди означатиме для нього удар по іміджу і демонструватиме його страх.
Це покаже, що Путін дуже боїться їздити навіть на такі обов'язкові свої заходи (ПМЕФ). В його графіку точно вказані два місця: Красна площа під час так званого параду перемоги й цей форум. Це задумувався такий собі "російський Давос", де всі збираються і уважно слухають як "квітне" Росія, якою вона є привабливою для інвестицій,
– озвучив Загородній.
Політтехнолог наголосив, що якщо Путін не приїде на Петербурзький форум, це вчергове підтвердить, що без дозволу Зеленського, як це було у випадку з парадом на 9 травня у Москві, очільник Кремля боїться перебувати на певних заходах.
Повне інтерв'ю Загороднього: дивіться у відео
Загородній зазначив, що Санкт-Петербург – це не тільки друга столиця Росії, а й важливий військовий та економічний вузол. Там відбувається експорт та імпорт через порт.
Це давня вотчина Путіна ще з часів його роботи в мерії при Собчаку. Туди вже прилітає і нічим неможливо захиститися, підбитий військовий корабель у Кронштадті, а це з періоду Петра I такий форпост, який закривав Петербург від можливої атаки військових кораблів,
– нагадав Загородній.
Він підсумував, що Сили оборони завдали потужний удар по можливостях Росії, яка нині не здатна захистити свій дуже важливий стратегічний об'єкт.
Що відомо про наслідки удару по Санкт-Петербургу?
В Генштабі повідомили про результати ураження в Санкт-Петербурзі. Там відбулось влучання по нафтовому терміналу. Він є одним з найбільших з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. Внаслідок удару 3 червня там було знищено один резервуар і пошкоджено ще шість і дві технічних естакади.
Відомо також про те, що дрони СОУ атакували військово-морську базу в Кронштадті. У мережі оприлюднили супутникові знімки ураженого корвету "Бойкий". Відстань від кордону України до місця влучання становить орієнтовно 1100 кілометрів.