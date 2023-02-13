У секторі Гази прогриміли вибухи: Ізраїль каже, що потрапив у ракетний завод ХАМАС

У місті Газа, що перебуває під контролем палестинців, прогриміла серія вибухів. Згодом в Ізраїлі констатували, що атакували підземний майданчик, на якому терористична організація ХАМАС виготовляла озброєння.

Про цей інцидент стало відомо у понеділок вранці, 13 лютого. Зауважимо, що в Єрусалимі ухвалили рішення стосовно авіаударів по заводу ХАМАС після того, як палестинці випустили одну з ракет зі сектору Гази.

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Інформації щодо жертв немає

Слід сказати, що станом на 13 лютого, 08:00 невідомо про загиблих чи постраждалих внаслідок цих авіаударів. Однак Ізраїль стверджує, що вдарив по об'єкту терористів після збиття ракети, яка вилетіла з Гази. Водночас у Палестині це поки ніяк не коментували.

Окрім того, стало відомо, що між палестинцями та ізраїльтянами почалася перестрілка.

На західному березі річки Йордан, що контролює Ізраїль (територія мала б належати Палестині – 24 Канал), за словами очевидців, війська оточили будинок у місті Наблус, почалася стрілянина – можливі втрати,

– написали Reuters.

Там також згадали про заяву групи палестинських озброєних бойовиків "Лігво левів". Організація базується переважно в Наблусі та поблизу міста Джанін. Власне, там констатували, що влаштували засідку на армійський підрозділ Ізраїлю, адже країна неодноразово здійснювала рейди.

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