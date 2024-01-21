В Усть-Лузі згорів нафтовий термінал: де розташоване селище – показуємо на карті
Вночі безпілотники атакували морський торговельний порт у Ленінградській області, внаслідок чого спалахнув нафтовий термінал. Відомо, що за прицільним ударом дронами по російському об'єкту стоїть Служба безпеки України.
Водночас відстань від України до атакованої дронами Усть-Луги сягає майже 900 кілометрів – якщо брати пряму лінію від Чернігівської області. Де саме розташований уражений термінал – показує 24 Канал.
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Де розташований термінал
Вночі 21 січня у морському порту в селищі Усть-Луга, що у Ленінградській області, спалахнула пожежа. Внаслідок вдалої операції СБУ там загорівся нафтовий термінал – по ньому відпрацювали українські дрони.
Варто наголосити, що безпілотникам вдалося вразити ворожий об'єкт, пролетівши принаймні 900 кілометрів – якщо вважати, що вони запускалися з Чернігівської області. Усть-Луга розташована неподалік Санкт-Петербургу, а також не так далеко від кордону з Естонією та Фінляндією.
Де розташована уражена дронами Усть-Луга: дивіться на карті
Варто зазначити! Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області – це важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ Росії. Його потужність становить близько 7 мільйонів тонн газового конденсату на рік.
Таким чином наслідки війни відчувають й громадяни Росії, які, здавалося, живуть далеко від лінії фронту.
Що відомо про українську операцію
- Вночі після удару дронами у Ленінградській області у морському порту "Усть-Луга" палав нафтовий термінал "Новатек". Очевидці повідомляли, що 2 БпЛА вдарили по заводу з невеликим часовим інтервалом. Звісно, свідкам вдалося зняти й відео ударів по російському об'єкту.
- Росіяни одразу евакуювали з заводу всіх співробітників, за їх словами обійшлося без жертв. У Кінгісеппському районі ввели режим підвищеної готовності. Технологічний процес "Новатек – Усть-Луги" зупинено. На місці створили оперативний штаб із ліквідації наслідків.
- Основними власниками нафтопереробного об'єкту є російські олігархи – Геннадій Тимченко та Леонід Міхельсон. Перший перебуває під санкціями з 2014 року і вважається близьким другом Путіна "по дзюдо". Леонід Міхельсон також перебуває під санкціями США та Євросоюзу. Цікаво також те, що колишнього фінансового директора відправили до в'язниці у США, а ексчлен ради директорів зарізав свою сім'ю сокирою. Після цього останній повісився.