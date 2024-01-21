В Усть-Лузі згорів нафтовий термінал: де розташоване селище – показуємо на карті

Вночі безпілотники атакували морський торговельний порт у Ленінградській області, внаслідок чого спалахнув нафтовий термінал. Відомо, що за прицільним ударом дронами по російському об'єкту стоїть Служба безпеки України.

Водночас відстань від України до атакованої дронами Усть-Луги сягає майже 900 кілометрів – якщо брати пряму лінію від Чернігівської області. Де саме розташований уражений термінал – показує 24 Канал.

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Де розташований термінал

Вночі 21 січня у морському порту в селищі Усть-Луга, що у Ленінградській області, спалахнула пожежа. Внаслідок вдалої операції СБУ там загорівся нафтовий термінал – по ньому відпрацювали українські дрони.

Варто наголосити, що безпілотникам вдалося вразити ворожий об'єкт, пролетівши принаймні 900 кілометрів – якщо вважати, що вони запускалися з Чернігівської області. Усть-Луга розташована неподалік Санкт-Петербургу, а також не так далеко від кордону з Естонією та Фінляндією.

Де розташована уражена дронами Усть-Луга: дивіться на карті

Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області – це важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ Росії. Його потужність становить близько 7 мільйонів тонн газового конденсату на рік.

Таким чином наслідки війни відчувають й громадяни Росії, які, здавалося, живуть далеко від лінії фронту.

Що відомо про українську операцію