Буде ще: в ОК "Південь" прокоментували "бавовну" у Криму

У ніч на 13 вересня у районі тимчасово окупованого Севастополя лунали вибухи. Анонсований сезон "бавовни" у Криму триває. Попри те, що ночі вже холодні, окупантам добряче "припікає".

Так вибухи у Криму 24 Каналу прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, далі буде.

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Окупантам "припікає"

Наталія Гуменюк заявила, що окупанти дуже нервують через просування ЗСУ. Тому під час такої паніки росіянам не варто палити, "де попало і не попало". Зараз бачимо, що таки "попало".

Ми розуміємо, що анонсований сезон "бавовни" триває, не залежно від температурного режиму. Навіть якщо похолоднішало у серпневі ночі, прохолодніше, але "припікає" окупантам нормально. І буде ще, далі буде. Зараз поки дорозвідуємо наслідки, тоді зможемо відзвітувати про результати,

– сказала вона.

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