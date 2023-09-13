Буде ще: в ОК "Південь" прокоментували "бавовну" у Криму
У ніч на 13 вересня у районі тимчасово окупованого Севастополя лунали вибухи. Анонсований сезон "бавовни" у Криму триває. Попри те, що ночі вже холодні, окупантам добряче "припікає".
Так вибухи у Криму 24 Каналу прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, далі буде.
До теми Де "захований" Севастопольський морський завод, на якому лунали вибухи: показуємо на карті
Окупантам "припікає"
Наталія Гуменюк заявила, що окупанти дуже нервують через просування ЗСУ. Тому під час такої паніки росіянам не варто палити, "де попало і не попало". Зараз бачимо, що таки "попало".
Ми розуміємо, що анонсований сезон "бавовни" триває, не залежно від температурного режиму. Навіть якщо похолоднішало у серпневі ночі, прохолодніше, але "припікає" окупантам нормально. І буде ще, далі буде. Зараз поки дорозвідуємо наслідки, тоді зможемо відзвітувати про результати,
– сказала вона.
"Бавовна" у Криму: головне
- Уночі 13 вересня Севастополь зазнав серії атак. Приблизно о 3:00 було чутно сім вибухів. У деяких районах навіть зник зв'язок. Після вибухів у мережі писали, що на Судноремонтному заводі почалася пожежа. Саме там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-Морського флоту Росії. За попередньою інформацією, постраждало 24 людини.
- У Росії заявили, що ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе. Крім цього, за їхніми словами, були ще 3 морських безекіпажних катери, які нібито атакували кораблі Чорноморського флоту.
- У міноборони країни-агресорки сказали, що нібито знищили всі морські катери, однак є ракетні влучання. За російською версією, зазнали пошкоджень 2 кораблі, які перебували на ремонті.
- Зауважимо, що Севастопольський морський завод – суднобудівне підприємство України, яке Росія вкрала після окупації Криму. Загарбники дали заводу назву "Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе" і зробили його філією суднобудівного і судноремонтного підприємства "Звездочка".