У Севастополі проблеми зі світлом після атаки дронів: навчання у школах і садках скасували

Ніч на 17 травня виявилася неспокійною для загарбників у тимчасово окупованому Криму: на півострові лунали вибухи. Тепер місцева окупаційна "влада" повідомляє про сладнощі з електроенергією.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що внаслідок нічної атаки невідомих дронів на півострові виникли проблеми з підстанцією "Севастополь", передає 24 Канал.

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Проблеми зі світлом в Криму

За словами Развожаєва, фахівці роблять "все можливе", щоб повністю відновити роботу підстанції, проте на це потрібно більше часу – за попередніми оцінками, близько доби. Також через відновлювальні роботи в Севастополі анонсували точкові відключення світла.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, мною прийнято рішення про відміну занять у всіх школах, установах середньої професійної освіти та дитячих садках. Розумію, що є діти, яких вже привезли до садків – з ними займатимуться вихователі доти, доки малюків не заберуть батьки,

– написав ставленик Кремля Развожаєв.

Раніше Развожаєв заявляв, що в місті нібито було знищено десятки БпЛА та понад 5 безекіпажних катерів. Також окупант традиційно запевнив, що ппостраждалих немає.

Цікаво, що російські телеграм-канали повідомляли, що під час цієї атаки йшлось не про десятки безпілотників, а про сотні.

Цифру БПЛА, які летіли вночі по Севастополю навіть важко озвучити,

– ідеться у повідомленнях російських каналів.

У Севастополі регулярно лунають вибухи