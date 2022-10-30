Дрони таки пошкодили "Адмірал Макаров": розслідувачі навели вагомі аргументи

Зранку 29 жовтня пролунала низка вибухів у Севастопольській бухті. Росіяни вже повідомили про пошкодження тральника "Іван Голубець", але розслідувачі запевняють, що це лише квіточки.

У низки експертів закрадалися думки щодо того, що під час атаки дронами Севастопольської бухти 29 жовтня міг постраждати флагман російського флоту. Мовиться про "Адмірала Макарова", який замінив крейсер "Москва". І в розслідувачів є докази, що його таки вдалося пошкодити за допомогою безпілотників.

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Ворожий флот може суттєво збідніти

За підрахунками групи волонтерів GeoConfirmed, постраждали від безпілотників 29 жовтня щонайменше три судна Чорноморського флоту Росії. І серед них той самий "Адмірал Макаров". Розповідаємо, як вдалося дійти до такого висновку. Для цього аналітики зайнялися вивченням світлин і відео. Зокрема й тих кадрів, які знімали самі безпілотники (USV, Unmanned Surface Vehicle).

Експерти навели докази, що мішенню став саме "Адмірал Макаров":

Одне з відео, опубліковане розслідувачами, свідчить про атаку фрегата класу "Адмірал Григорович". У Чорноморському флоті такому відповідає лише одне судно. І мовиться про "Адмірала Макарова". В якийсь момент процес знімання перервався. Це може свідчити про те, що дрон врізався у судно та виконав свою місію – вибухнув.

Момент влучання у фрегат "Адмірал Макаров": відео

Інше відео демонструє атаку на тральник класу "Натя" – "Іван Голубець". Оце про нього і міноборони вирішили розповісти. Мовляв, судно зазнало лиш "незначних" ушкоджень.

Ще один ролик нам показує безпілотник, який активно блукає поміж кораблів, пришвартованих у гавані. Цілком імовірно, він намагався знайти мішень, яку мав атакувати. І тут знову зйомка обривається. Не виключено, що саме після вдалого влучання у ціль. Цей ролик дозволяє пересвідчитися, що безпілотник не бив по цілі навмання. Він оминув щонайменше 4 судна, а після цього практично зробив розворот, щоб піти в атаку.

Експерти з GeoConfirmed припускають, що для атаки могли використати від 6 до 8 безпілотників. Три з них відпрацювали по кораблях. Також дослідники припустили, що по суднах ворога у Севастопольській бухті відпрацьовували саме дрони, випущені Україною. Нагадаємо, що офіційного підтвердження від наших силових відомств про це не надходило.

Що відомо про вибухи у Севастополі

Почнімо з того, що пролунали вони з самого ранку 29 жовтня. Тоді місцева "влада" поспішила заспокоїти мешканців, що це працює ППО по дронах, якими буцімто атакували бухту.

На це відреагували в ОК "Південь". Наталія Гуменюк іронічно пожартувала, що на окупантів могли напасти ті самі бойові комарі, яких буцімто виводять в Україні.

Згодом вона зауважила, що причиною вибухів могла стати сама російська ППО. Адже всі ми знаємо, що з влучністю у неї суттєві проблеми. Тож не виключалася версія, що "бавовну" самі собі і підвезли.

Додамо, що після вибухів у Севастопольській бухті Росія вирішила призупинити свою присутність у зерновій угоді. Ба більше, після цього запропонувала безоплатне зерно країнам, які стикнулися з бідністю. Таким чином ворог вкотре прагне чинити продовольчий шантаж.

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