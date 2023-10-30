У Севастополі пролунали гучні вибухи: зранку окупанти перекривали Кримський міст

Неспокійною була ніч для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Кажуть, Севастополь буцімто атакували дрони. Також звуки залпів чули вже зранку 30 жовтня.

Відповідну інформацію озвучив так званий губернатор Міхаїл Развожаєв. Допис про "відбивання атаки" з'явився о 03:18 30 жовтня.

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Скаржився на "гучні звуки"

У найкращих традиціях Развожаєва, мешканці чують "гучні звуки". За його словами, це аж ніяк не вибухи, а просто на зовнішньому рейді над акваторією буцімто відбивають атаку БпЛА. Він зауважив, що робить це Чорноморський флот. Місцеві кореспонденти розповіли, що вночі також чули стрільбу зі стрілецької зброї у Севастополі.

Більше деталей згодом озвучило міністерство оборони Росії. У ньому заявили, що у Чорному морі виявили два безекіпажні катери.

На території Криму з ночі оголошена ракетна небезпека.

"По району виявлення завдано вогневої поразки, на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів", – наголошують у відомстві.

А вже під ранок морський пасажирський транспорт свій рух призупинив. Кажуть, на площі Нахімова та площі Захарова організують рухомий склад, щоб він працював на компенсаційному маршруті. Причина, ймовірно, у тому, що у Севастопольській бухті під ранок чули два потужні залпи. Про це розповіли місцеві телеграм-канали близько 06:22.

Ближче до 06:50 стало відомо, що росіяни ще й Кримський міст перекрили.

Развожаєв о 07:08 написав, що якщо мешканці побачать дим у районі внутрішнього рейду та Певнічної бухти, то не варто перейматися. Мовляв, це військові використовують табельні засоби маскування. Запевнив, що запах неприємний, але загрози не несе.

О 7:23 окупанти заявили, що відновили рух по Кримському мосту.

Минулої ночі у Криму теж лунали вибухи