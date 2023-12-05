У Севастополі знову гучні вибухи: які об’єкти ворога могли бути під прицілом
5 грудня 2023, 13:02Читать новость на русском
Джерело:Крим.Реалії
Стало відомо про вибухи у Севастополі. Сьогодні вони лунають там вже вдруге.
У Севастополі 5 грудня знову чули гучні звуки, схожі на пуски реактивних бомбометів. За інформацією ЗМІ, мовиться про центральну частину міста.
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Росія не коментувала ситуацію
Вибухи долинали з боку входу до головної бухти Севастополя. Російська влада та військові жодним чином не відреагували на ситуацію.
Неподалік розташований полігон "Козачий" 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії. Однак навчання не анонсували.
В тимчасово окупованому Криму чули низку вибухів
- Вночі проти 5 грудня мешканці жителі Феодосії та Керчі чули багато вибухів. Офіційної інформації про те, що трапилося, наразі немає. Місцеві телеграм-канали пишуть, що у небі над Керчю нібито спрацювала система ППО. При цьому, подекуди у місті чомусь зникло світло.
- Вибухи не припинялися й під ранок. Після 5:00 гучно знову було в Феодосії. Перед цим окупанти вже встигли пофантазувати про "22 знищених українських БПЛА та 13 перехоплених". Ближче до 6:00 росіяни придумали собі нові успіхи – ще "4 знищених та 2 перехоплених дрони".
- У мережі розповіли про щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцеве та селища Войкове. Однак дані різняться і найбільша цифра – 30 вибухів в окупованому Криму.