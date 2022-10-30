Параноїдальні речі, – Данілов розніс закиди Росії про атаку дронами у Севастополі

Росіяни вже встигли знайти "докази" того, що Україна атакувала кораблі в Севастополі дронами. Олексій Данілов назвав це "осіннім загостренням" у представників держави-агресорки.

Звинувачення росіян у використанні "зернової угоди" для ударів по Криму є маячнею. Про це секретар РНБО заявив в ефірі національного телемарафону.

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Росіяни намагаються привернути увагу світу

Данілов наголосив, що кораблі, які виходять з зерном, не мають ніякого відношення до того, що відбувається на окупованій території України. Тому те, що вигадують росіяни – просто неможливе.

Це параноїдальні речі. У росіян дуже складна ситуація, тому вони знаходять будь-які приводи, вигадують то ядерну бомбу, яку ми хочемо використати, то ще щось інше. У них кожного дня якась нова новела,

– підкреслив чиновник.

Він пояснив, що так ворог хоче привернути увагу світу, щоб з ними врешті-решт почали рахуватися.

Яку заяву видало російське міноборони

Міноборони Росії заявило, що вже буцімто провели якусь експертизу безпілотників, які атакували Севастополь. Дрони буцімто вилетіли з Одеси й "рухалися зерновим коридором". Після того вони змінили маршрут й вирушили на Севастополь, де завдали удару по кораблях.

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Ба більше, дрони буцімто вилетіли безпосередньо з корабля, який перевозив українське зерно.

То ж Росія вирішила зупинити дію "зернової угоди". Те, що заяви окупантів фейкові підтверджують попередні висловлювання президента Росії Владіміра Путіна. Раніше він вже намагався анулювали угоду вигадуючи байку про те, що вибухівку на Кримський міст підвіз зерновоз. То ж така "експертиза з дронами" дуже вигідна для Кремля.

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"Адмірал Макаров". Однак цю інформацію наразі офіційно не підтвердили.