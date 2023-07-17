Війна – "гра" в обидва боки, – військовий оглядач про ефект від "бавовни" у бухтах Севастополя
Севастополь 16 липня нібито атакували дронами з повітря та моря. Окупанти, аби відбити атаку, застосували ППО, авіацію та стрілецьку зброю. Та ударів по окупованій території півострова завдає якась "третя сила".
Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що ефект від таких атак буде.
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"І це необхідно робити, аби окупанти розуміли, що ця "гра" з обох боків", – сказав Попович.
За різними даними, Севастопольську бухту нібито атакували від 8 до 11 різних апаратів. Однак, на жаль, даних про влучання немає. Найімовірніше, окупанти знешкодили більшість із цих дронів. Та кількість цих атак, переконаний військовий оглядач, буде лише зростати.
Кількість переростає в якість. Чим більше таких ударів буде завдано, тим більше буде ефекту,
– наголосив Денис Попович.
Росіяни не залишаться без ударів на окупованій території та по військових об'єктах. Це окупанти мають усвідомлювати.
"Про це казав і Валерій Залужний, що, коли в нас будуть більш ефективні та руйнівні засоби ураження, то, думаю, що вони так само будуть використані й проти цієї Чорноморської бази окупаційного флоту Росії", – зауважив військовий оглядач.
Що відомо про вибухи в Севастополі: дивіться відео
Вибухи в Севастополі: головне
- Про потужні вибухи неподалік Севастопольської бухти почали повідомляти близько 03:00. Місцеві бідкалися, що від вибухів трусило будинки.
- Згодом окупанти повідомили, що бухту нібито атакували дронами як з повітря, так і з моря. За даними росЗМІ, над морем начебто збили 1 БпЛА та ще 5 "придушили" РЕБ. Також, як повідомляють пропагандисти, на зовнішньому рейді буцімто знищили 2 надводних дрони.
- В українській розвідці заявили, що дану ситуацію не коментують – ані підтверджують, ані спростовують. Однак представник ГУР МО Андрій Юсов натякнув, що на тимчасово окупованому півострові схожі події відбуватимуться й надалі.