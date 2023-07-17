Війна – "гра" в обидва боки, – військовий оглядач про ефект від "бавовни" у бухтах Севастополя

Севастополь 16 липня нібито атакували дронами з повітря та моря. Окупанти, аби відбити атаку, застосували ППО, авіацію та стрілецьку зброю. Та ударів по окупованій території півострова завдає якась "третя сила".

Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що ефект від таких атак буде.

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"І це необхідно робити, аби окупанти розуміли, що ця "гра" з обох боків", – сказав Попович.

За різними даними, Севастопольську бухту нібито атакували від 8 до 11 різних апаратів. Однак, на жаль, даних про влучання немає. Найімовірніше, окупанти знешкодили більшість із цих дронів. Та кількість цих атак, переконаний військовий оглядач, буде лише зростати.

Кількість переростає в якість. Чим більше таких ударів буде завдано, тим більше буде ефекту,

– наголосив Денис Попович.

Росіяни не залишаться без ударів на окупованій території та по військових об'єктах. Це окупанти мають усвідомлювати.

"Про це казав і Валерій Залужний, що, коли в нас будуть більш ефективні та руйнівні засоби ураження, то, думаю, що вони так само будуть використані й проти цієї Чорноморської бази окупаційного флоту Росії", – зауважив військовий оглядач.

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