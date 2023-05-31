Забули й відмовились: росіянам у відчаї довелось запускати флешмоб "Шебекіно – це Росія"
Поки губернатор Бєлгородщини називає ситуацію у регіоні "тривожно", жителі міста Шебекіно запустили флешмоб. Росіяни вимагають ЗМІ та владу звернути увагу буцімто на "постійні обстріли".
Флешмоб почали поширювати у російських соцмережах, зокрема у різних телеграм-каналах. Жителі Шебекіно бідкаються, що про них буцімто забули й викреслили з мапи Росії, повідомляє 24 Канал.
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"Шебекіно – це Росія"
Росіяни почали у мережі скиглити, що місто буцімто щоденно потерпає від обстрілів, а влада ніяк не реагує. Тому місцеві почали закликати приєднатися до флешмобу під назвою "Шебекіно – це Росія". Цікаво, що навіть у своїх вимогах росіяни суперечать самі собі. Спочатку вони заявили, що "дорікають федеральним каналам, бо вони згадують місто лише хвилину за випуск новин". Окрім того, бідкаються що навіть ЗМІ Бєлгородщини про них забули, лише інколи публікують заяви губернатора.
Пізніше у мережі почали виправдовуватися, що ніяких "нарікань" на владу не мають, а прагнуть лише привернути увагу в інформаційному полі. Разом з тим, росіяни бідкаються, що з Шебекіно роблять "сіру зону", а у місцевих складається враження, що нібито місто "викреслили з мапи Росії".
Допоможіть нам інформаційно, допоможіть нам показати, що ми тут, що ми кріпимося і щохвилини перебуваємо під обстрілом. З нас хочуть зробити сіру зону, залякати та вигнати зі своєї землі!
– бідкаються жителі Шебекіно у мережі.
Приклад постерів, які розповсюджують росіяни / фото із соцмереж
Ситуація у Шебекіно: останні новини
- Місцеві жителі періодично повідомляють про нібито "обстріли" та "бавовну" в Шебекіно. До слова, 27 травня у місті було особливо "гаряче". У мережі заявляли, що вибухи пролунали на території одного з підприємств, після чого частина міста залишилася без світла.
- Про сильні вибухи заявляли місцеві й 29 травня. За повідомлення у мережі, це був найсильніший обстріл від початку так званої "СВО". Унаслідок "цвітіння бавовни" частина жителів залишилися без електроенергії, а у промзоні виникла масштабна пожежа.
- Після того, як у мережі почали постійно обговорювати ситуацію у Бєлгородській області, пропагандисти заборонили згадувати про Шебекіно. Адміністратори пабліків спочатку почали видаляли коментарі з питаннями щодо ситуації у місті. А потім вони встановили фільтр на назву міста. Відтепер коментарі зі словом "Шебекіно" автоматично видаляються.
- Через постійну "бавовну" у Шебекіно у головної кремлівської пропагандистки Скабєєвої сталася справжня істерика. Вона почала бідкатися та скиглити, що Бєлгородщину буцімто постійно обстрілюють, проте не змогла згадати назви міста. Пропагандисти називали його "Шемякіно" та "Шмєкіно", проте згадати назву "Шебекіно" їм так і не вдалося.
- Після того, як Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" почав операцію зі "звільнення Бєлгородщини", один із кремлівських пропагандистів запропонував створити у регіоні буферну зону. За його словами, це є вимушеним кроком.