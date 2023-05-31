Забули й відмовились: росіянам у відчаї довелось запускати флешмоб "Шебекіно – це Росія"

Поки губернатор Бєлгородщини називає ситуацію у регіоні "тривожно", жителі міста Шебекіно запустили флешмоб. Росіяни вимагають ЗМІ та владу звернути увагу буцімто на "постійні обстріли".

Флешмоб почали поширювати у російських соцмережах, зокрема у різних телеграм-каналах. Жителі Шебекіно бідкаються, що про них буцімто забули й викреслили з мапи Росії, повідомляє 24 Канал.

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"Шебекіно – це Росія"

Росіяни почали у мережі скиглити, що місто буцімто щоденно потерпає від обстрілів, а влада ніяк не реагує. Тому місцеві почали закликати приєднатися до флешмобу під назвою "Шебекіно – це Росія". Цікаво, що навіть у своїх вимогах росіяни суперечать самі собі. Спочатку вони заявили, що "дорікають федеральним каналам, бо вони згадують місто лише хвилину за випуск новин". Окрім того, бідкаються що навіть ЗМІ Бєлгородщини про них забули, лише інколи публікують заяви губернатора.

Пізніше у мережі почали виправдовуватися, що ніяких "нарікань" на владу не мають, а прагнуть лише привернути увагу в інформаційному полі. Разом з тим, росіяни бідкаються, що з Шебекіно роблять "сіру зону", а у місцевих складається враження, що нібито місто "викреслили з мапи Росії".

Допоможіть нам інформаційно, допоможіть нам показати, що ми тут, що ми кріпимося і щохвилини перебуваємо під обстрілом. З нас хочуть зробити сіру зону, залякати та вигнати зі своєї землі!

– бідкаються жителі Шебекіно у мережі.



Приклад постерів, які розповсюджують росіяни / фото із соцмереж

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