У Бєлгородську область завітало "Бавовнятко": вибухи лунають і в Новій Каховці

У Бєлгородській області 10 січня повідомили про потужні вибухи. Також "бавовна" навідалася у тимчасово окуповану росіянами Нову Каховку.

Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Губернатор Бєлгородської області розповів про постраждалих.

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У Бєлгородській області та Новій Каховці лунали потужні вибухи

Ввечері 10 січня низка телеграм-каналів повідомила про вибухи в Шебекіно, що у російській Бєлгородській області.

В Шебекіно (БНР) зараз йдуть розборки між місцевими із застосуванням важкого озброєння. Але це не точно,

– повідомили в "Оперативний ЗСУ"

Губернатор Вячєслав Гладков традиційно заявив про обстріл міста.

"За попередніми даними, є двоє постраждалих – чоловік і жінка. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Усі оперативні служби перебувають на місці", – написав губернатор.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що кількість постраждалих буцімто зросла до 5.

Окрім цього, за інформацією телеграм-каналу "єТривога", вибухи чули в тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці.

"ЗМІ повідомляють про вибухи. Будьте обережні!" – мовиться у повідомленні.

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Росіяни готуються до нових обстрілів

Колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак констатував, що Кремль вже не знає, на яку відстань йому слід ховати винищувачі.

За його словами, росіяни прекрасно розуміють, що "бавовни" на територіях їхньої терористичної держави з кожним місяцем ставатиме дедалі більше, тож до неї слід готуватися.

Своєю чергою, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що "бавовна" в Росії – це виключно їхня справа. Адже вона є прямим наслідком війни, як і внутрішні "саботажі" та втрата керованості.

За даними Подоляка, "бавовна" у ворогів лише наростатиме. Зокрема, збільшуватимуться партизанський та диверсійний рухи.